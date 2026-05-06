Casa Ayala mejora su red hidráulica y de alcantarillado después de seis años con las obras paralizadas

El barrio de Casa Ayala, en Las Palmas de Gran Canaria, lleva seis años a la espera de unas obras para mejorar su red hidráulica y de alcantarillado. Se trata de una vieja reivindicación vecinal que se ha topado con diversos impedimentos, ya que la infraestructura obsoleta amenaza con riadas e inundaciones en las viviendas de la zona cada vez que llueve. Con los trabajos paralizados desde 2020, la actuación para instalar dos nuevos colectores ha sido finalmente adjudicada a la empresa Mainca Canarias SL por un importe de 156.536,38 euros.

La obras se llevarán a cabo en la calle Risco Quío y reforzarán las redes pluviales y residuales con la sustitución del colector actual –que no tiene la suficiente capacidad– por dos diferenciados.

El proyecto salió a licitación por primera vez en verano de 2019 y las obras tardaron un año en empezar. Pocos días después, por motivos ajenos a la empresa adjudicataria, la renovación quedó paralizada. Para poder retomar el proceso ha sido necesario realizar la expropiación forzosa de varios terrenos donde los operarios estuvieron trabajando en ese primer intento.

Ubicación de la calle Risco Quío, en el barrio de Casa Ayala de Las Palmas de Gran Canaria

¿Por qué se actúa en Risco Quío?

La calle Risco Quío cuenta actualmente con una red unitaria compuesta por tuberías de PVC y hormigón de 315 milímetros de diámetro. Por ella discurren las aguas residuales y pluviales de forma conjunta, lo cual ha generado desbordamientos reiterados cuando se han producido episodios de lluvias moderadas o intensas.

Ya en el año 2017 se tomaron algunas medidas para mejorar las redes hidráulicas, si bien fueron actuaciones parciales que no pudieron resolver el problema a largo plazo. Esta situación no solo afecta a las vecinas y vecinos, sino también al entorno natural de este barrio periférico, donde se han producido riadas en múltiples ocasiones.

Dos colectores independientes

La intervención que acaba de ser adjudicada proyecta una red separativa para canalizar las aguas residuales y las pluviales de forma independiente con dos colectores. El nuevo diseño discurrirá a media ladera, lo cual permitirá reducir el recorrido que tiene el mecanismo actual en unos 330 metros.

Por un lado, el colector residual se conectará al pozo que está ubicado en la parte alta de la misma Risco Quío. Por otro lado, el pluvial recogerá el agua desde las rejillas situadas en la cabecera de la vía para conducirlas hasta una rampa de escollera en el lecho del barranco. De este modo, también se podrá solventar un desnivel de 45 metros que produce desbordamientos superficiales.

Trazado del proyecto en Risco Quío / LP/DLP

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, selañó que "esta actuación permitirá mejorar de forma notable la capacidad del sistema de alcantarillado de Casa Ayala y reducir los riesgos asociados a episodios de lluvia, al tiempo que el Ayuntamiento continúa con su proyecto de modernización de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad".

Seguridad y elementos de control

La renovación de los colectores también implica una modernización de los mecanismos. Ambos tienen un diámetro nominal de 400 milímetros y están fabricados con polipropileno corrugado de doble pared. Además, cuentan con un sistema de unión de alta estanqueidad.

Todo el trazado estará enterrado en la zona urbana, por lo que no derá visible, mientras que en la ladera quedará anclado a dados de hormigón. Asimismo, dispondrá de varias fijaciones específicas con las que se pretende asegurar la estabilidad de la infraestructura en aquellos espacios donde haya desniveles. Por su parte, la intervención incluye la instalación de pozos de resalto y de registro prefabricados de hormigón armado, además de marcos y tapas de fundición de acuerdo con la normativa vigente.

Las obras, cuyo plazo y fecha de ejecución aún se desconocen, arrancarán con un replanteo completo del trazado y los elementos hidráulicos. Para garantizar el flujo de vehículos y la seguridad de los peatones, que señalizará la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, que permanecerá vallado y balizado a lo largo de todo el proceso.