Coalición Canaria lleva al Congreso el cierre de tres oficinas de Correos en Las Palmas de Gran Canaria

Coalición Canaria (CC) ha elevado al Congreso de los Diputados la preocupación por el cierre de tres oficinas de Correos en Las Palmas de Gran Canaria: la sucursal de El Sebadal, la de Hoya de la Plata y la ubicada en el Paseo Cayetano de Lugo, en el barrio de Arenales, según ha informado el portavoz del grupo en el Ayuntamiento, David Suárez.

La iniciativa ha sido registrada por la diputada de CC, Cristina Valido, mediante una pregunta dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En el escrito se solicita al Gobierno que detalle la justificación del cierre y las soluciones previstas para los usuarios afectados, con especial atención a desplazamientos, conectividad, reducción de horarios y atención a personas mayores o con movilidad reducida.

Gran impacto

Según los datos aportados por la formación, la oficina de El Sebadal prestaba servicio a un importante número de empresas de la zona industrial. En el caso de Hoya de la Plata, ubicada en el entorno del centro comercial, CC señala que atendía a unos 22.000 usuarios censados. La sucursal de Arenales, en el Paseo Cayetano de Lugo, daba servicio a unos 36.000 usuarios.

Suárez sostiene que el impacto va más allá de una reorganización interna del servicio y apunta a la pérdida de oficinas de referencia para distintos barrios y para la actividad económica. En su valoración, el cierre obliga a derivar la demanda a otras oficinas, con el consiguiente aumento de presión sobre la atención presencial.

Falta de información

En relación con la oficina de Arenales, el portavoz nacionalista asegura que este mismo día varios vecinos acudieron a realizar gestiones sin conocer que el local estaba ya clausurado. CC afirma que la información facilitada a los usuarios ha sido limitada y que, según su versión, en el punto cerrado solo había un aviso en formato A4, es decir, tamaño de folio.

CC enmarca estos cierres en un proceso más amplio de reducción de puntos de atención en la ciudad. Entre los precedentes, Suárez menciona el cierre de la oficina de Miller, que, según la formación, prestaba servicio a más de 60.000 usuarios de barrios como La Paterna, Cruz de Piedra, Divina Pastora o Rehoyas, así como la clausura de la sucursal ubicada en El Corte Inglés y otros puntos que no se han recuperado.

Oficinas alternativas

La pregunta registrada en el Congreso plantea, además, si se ha realizado algún informe de impacto sobre los usuarios afectados, si se ha evaluado la accesibilidad de las oficinas alternativas y qué medidas se prevén para evitar colas y una posible pérdida de calidad en el servicio. La formación también solicita aclaraciones sobre si existe voluntad de reabrir, sustituir o reforzar puntos de atención en los barrios perjudicados.

Suárez concluye que, a su juicio, la capital “no puede seguir perdiendo servicios públicos de proximidad” sin explicaciones y reclama una respuesta del Gobierno sobre los criterios aplicados y las alternativas que se ofrecerán a vecinos, autónomos y empresas tras el cierre de las tres oficinas.