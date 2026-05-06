El 23% contenedores de La Isleta están en mal estado: este es el diagnóstico de un proyecto piloto de monitorización

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de las concejalías de Higiene Urbana y de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, ha dado por concluido un proyecto piloto de monitorización inteligente de contenedores de residuos en el barrio de La Isleta y en la zona comercial de la calle Albareda. La experiencia ha permitido disponer de información diaria sobre el estado de los puntos de aportación y sobre incidencias asociadas al servicio.

El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, ha explicado que el ensayo aportó “información diaria, objetiva y sistematizada” en un entorno urbano “complejo” como La Isleta, y ha señalado que los datos ayudan a ajustar el servicio y a actuar con mayor precisión ante incidencias, en especial las relacionadas con los vertidos incontrolados.

Por su parte, el concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha enmarcado la iniciativa en la estrategia municipal vinculada a un modelo de ciudad inteligente, apoyado en tecnología y análisis de datos para optimizar servicios públicos.

Tres fases de trabajo

El proyecto se estructuró en tres etapas. La primera comenzó en octubre de 2025 con un mapeo base: selección del ámbito de prueba, inventario georreferenciado de contenedores y diseño de rutas de inspección. La segunda, de monitorización intensiva, se desarrolló durante un mes, entre el 26 de enero y el 27 de febrero de 2026, con el análisis diario de cerca de 150 puntos mediante un vehículo equipado con sistemas de captación de imágenes.

En cada ubicación se realizaron varias capturas digitales que, posteriormente, fueron analizadas mediante algoritmos de inteligencia artificial adaptados a las características locales. La tercera fase se centró en el análisis y la visualización de los datos para identificar patrones y evaluar el funcionamiento del servicio.

Estado, desbordamientos y vertidos

Según la información municipal, la tecnología empleada permitió evaluar el estado de los contenedores, detectar posibles desbordamientos, localizar vertidos incontrolados y analizar el uso de las distintas fracciones de residuos en los puntos inspeccionados.

Durante el periodo de monitorización se realizaron 3.737 capturas. De ese total, 2.894 se clasificaron como puntos en correcto estado, lo que supone un 77%. El sistema también identificó 59 desbordamientos parciales y 13 críticos, con una incidencia menor en comparación con el conjunto de registros.

Cuadro de mandos del proyecto piloto de monitorización de contenedores / LP/DLP

El Ayuntamiento indica que estas situaciones se abordaron con medidas operativas como el ajuste de franjas horarias de vaciado, la implantación de dobles vaciados en determinados puntos y el refuerzo y reubicación de mobiliario urbano de limpieza.

La principal problemática detectada fueron los vertidos incontrolados: se contabilizaron 766 casos, alrededor de un 20% del total analizado. Ante este indicador, se reforzó la vigilancia y se intensificó el Punto de Acopio Transitorio de Residuos, incrementando su frecuencia de actuación en la zona.

¿Por qué La Isleta?

La elección de La Isleta respondió, según el Consistorio, a la complejidad urbana del barrio, con cerca de 22.000 habitantes y una configuración con calles estrechas, muchas de ellas peatonales o de sentido único. Esta realidad supuso un reto técnico para el desarrollo de las rutas y la toma de datos.

Extensión al resto de la ciudad

A partir de los resultados, el Servicio Municipal de Limpieza considera que la solución puede servir para reforzar la inspección y mejorar la gestión. En esa línea, el Ayuntamiento plantea incluir esta vía de trabajo en el programa Horizonte Digital LPGC 2030, que contempla la implantación de un sistema de inspección automatizada de la higiene urbana con carácter operativo en el conjunto del municipio.

El proyecto piloto se impulsó en colaboración con Técnicas Competitivas (del Grupo Cibernos) y Grupo TX, con apoyo de Amazon y la colaboración de Grupo Servidis, dentro de una experiencia orientada a mejorar la toma de decisiones basada en datos en la gestión del servicio.