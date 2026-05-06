Desconcierto en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria tras la dimisión de la jefa del cuerpo

Desconcierto. El escenario en el relevo del mando al frente de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo una incógnita un día después de la dimisión de su jefa, Carmen Delia Martín Mederos. El Ayuntamiento capitalino guarda silencio pese a la situación de vacío que se abre ahora. La oposición sí se pronunció este martes para criticar la gestión en el área de Seguridad y Emergencias, que dirige Josué Íñiguez; además de los sindicatos, quienes reclaman más recursos y un respeto a los acuerdos alcanzados.

Martín Mederos presentó su dimisión este lunes, unos días después de haber presentado una demanda en el Contencioso-administrativo contra la instrucción horaria del cuerpo. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, la nueva jefatura debería nombrarla la alcaldesa o, en su defecto, el concejal del área, entre los miembros de la escala superior mediante "procedimiento de libre designación con convocatoria pública".

Tres comisarios en el cuerpo de la Policía Local

En este caso, los otros tres comisarios en el cuerpo son Carlos Saavedra Brichis, Rosa Rodríguez Arteaga y José Luis de los Reyes Almeida -el nombramiento de estos dos últimos fue avalado el pasado abril tras la denuncia del jefe de Policía de San Bartolomé de Tirajana-. Actualmente, son suplentes de la jefa recién dimitida Saavedra Brichis y los inspectores Octavio Ramírez Trenzado y César Robaina Cejudo. Estos dos últimos pertenecen a la escala ejecutiva, por lo que no podrían optar a la jefatura.

José Luis de los Reyes y Rosa Rodríguez tendrían que renunciar a los puestos que ocupan actualmente

Saavedra Brichis fue jefe de la Policía Local hasta 2019, cuando el Ayuntamiento decidió destituirlo bajo el argumento de "pérdida de confianza". En su lugar ascendió la comisaria Carmen Delia Martín Mederos. La maniobra acabó en los tribunales y, aunque la Justicia le ha dado la razón y el cese ha quedado anulado, otra cosa es que quisiera reincorporarse al puesto dada su relación con el Consistorio.

Por otro lado, Rosa Rodríguez es desde noviembre de 2023 directora general de Seguridad y Emergencias. Anteriormente fue jefa del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis), donde tuvo un paso complejo, con numerosas reticencias por parte del personal hacia su gestión. Por último, José Luis de los Reyes es actualmente comisario en la Policía Autonómica. En ambos casos deberían renunciar a sus cargos actuales.

Respeto a los acuerdos alcanzados

Los sindicatos, por su parte, piden una normalización de la situación en el cuerpo y respeto hacia los acuerdos alcanzados en los últimos años. La instrucción horaria que la ahora exjefa denunció la semana pasada fue consensuada entre los trabajadores y el Ayuntamiento en diciembre del año pasado después de meses de negociación en los que los agentes presionaron negándose a hacer horas extraordinarias.

Desde CSIF apuntan que el cuerpo ha ido "en declive" desde el nombramiento inicial de Martín Mederos en 2019. “Hemos perdido acceso a datos que eran vitales para la función policial", detallan. Además, denuncian que no se les está dando la formación adecuada a los agentes y que durante este tiempo se han incrementado las unidades administrativas, "en detrimento de los policías que están en la calle".

USPB, en cambio, solicita que se trate al personal "con equidad" y se priorice la organización interna del cuerpo. Además, entre sus demandas piden priorizar la apertura de la galería de tiro -terminada desde el pasado verano-, formación de pistolas taser y software de gestión personal integral, así como el fortalecimiento de los trámites de adquisición de medios con personal técnico.