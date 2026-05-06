El Diputado del Común admite a trámite una queja sobre la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La Gala de la Reina de 2026 ha quedado envuelta en polémica. Una queja presentada por el diseñador Willy Jorge ha sido admitida a trámite por el Diputado del Común, lo que implica que este órgano solicitará información al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre el sistema de votación del concurso con el fin de recabar un informe. Se trata de la segunda denuncia presentada en relación con el certamen de esta edición.

En concreto, la queja se centra en la necesidad de acreditar documentalmente la intervención notarial en la votación, así como la correspondencia entre los votos emitidos y el resultado final publicado. El diseñador presentó la reclamación en marzo y también la dirigió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a la Sociedad de Promoción, a la Secretaría General del Pleno y al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias.

No se cuestiona el resultado

Willy Jorge asegura que su crítica no "cuestiona el resultado del concurso ni el criterio artístico del jurado", sino que busca cerciorarse de que el procedimiento se desarrolló con las "garantías de transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica previstas en las bases".

La fantasía 'Tiqué diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en las Palmas se queda en Las Palmas', diseño de Willy Jorge. / Andrés Cruz

En particular, el creativo quiere aclarar tres cuestiones: si el notario estuvo presente durante la emisión de los votos del jurado; qué mecanismo garantizó la correspondencia entre cada puntuación emitida y el resultado final del certamen; y qué documento acredita que los votos individuales del jurado coinciden con lo reflejado en el acta oficial publicada.

Transparencia

En un comunicado, Willy Jorge señaló que "la transparencia en un procedimiento público no puede basarse únicamente en la confianza, sino en la existencia de mecanismos verificables". Asimismo, expresó su confianza en que el proceso abierto por el Diputado del Común permita "aclarar los hechos" y reforzar las garantías de transparencia en futuras ediciones del Carnaval.

Esta es la segunda denuncia relacionada con el concurso de la edición de 'Las Vegas'. El diseñador Daniel Rivero y el patrocinador Daido Pérez también alegaron la existencia de presuntas irregularidades. En su caso, criticaron que en las hojas de votación no constara la firma manuscrita ni electrónica de cada uno de los miembros del jurado. Además, aseguraron que se desconocen los datos y el sistema utilizado para custodiar esos archivos.