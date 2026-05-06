Convocan una manifestación en Gran Canaria contra la llegada del crucero con brote de hantavirus

La llegada prevista a Canarias del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha provocado una respuesta social en Gran Canaria. Una convocatoria ciudadana llama a concentrarse este jueves 7 de mayo, a las 18:30 horas, en la Plaza de la Feria, bajo el lema “Canario, da la cara”, con el objetivo de expresar rechazo al atraque del barco en las islas y reclamar garantías sanitarias.

El cartel difundido para la protesta apela a la seguridad, la integridad y la protección de la población canaria, con mensajes como “la salud no se negocia” o “nuestras islas no son un experimento”. La movilización se presenta como una respuesta al malestar generado por la decisión de permitir que el crucero sea atendido en el Archipiélago, en un contexto marcado por la preocupación ciudadana y la demanda de información clara.

Según el Ministerio de Sanidad, España ha activado la coordinación con la Organización Mundial de la Salud, el ECDC, la Comisión Europea, Países Bajos, Sudáfrica, Cabo Verde y el Gobierno de Canarias para gestionar el brote detectado en el MV Hondius. Sanidad sostiene que el barco atracará en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, y que a bordo solo viajarán pasajeros y tripulantes sin síntomas, después de la evacuación de los casos sintomáticos.

Cartel de la manifestación / La Provincia

La OMS informó de un grupo de casos de enfermedad respiratoria grave vinculados al crucero, con casos confirmados de hantavirus, sospechosos y fallecimientos, y señaló que la infección humana por hantavirus suele adquirirse por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados. También indicó que la transmisión entre personas es poco frecuente, aunque se ha descrito en brotes previos asociados al virus Andes.

El Gobierno central defiende que el riesgo para la población general es muy bajo y que la operación responde al Reglamento Sanitario Internacional y a obligaciones humanitarias. Además, los ciudadanos españoles con residencia habitual en España serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, para cumplir cuarentena bajo supervisión sanitaria.

La OMS cifra en ocho las personas afectadas

Según los datos aportados por Sanidad este mediodía, el brote de hantavirus asociado al crucero suma actualmente ocho casos vinculados, de los cuales tres han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio.

La situación presenta además un balance preocupante en términos de mortalidad, con tres fallecidos, aunque solo uno de ellos ha sido confirmado oficialmente por laboratorio como positivo en hantavirus.

En cuanto a los pacientes afectados:

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