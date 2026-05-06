Las Palmas de Gran Canaria garantiza el operativo de seguridad del papa pese a la dimisión de la jefa de la Policía Local

El operativo de seguridad y movilidad de cara a la visita del papa León XIV está asegurado pese a la dimisión de la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. "El dispositivo llevamos meses trabajándolo y esto no afecta a un operativo de este calibre", apuntó este miércoles el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez. El edil hizo estas declaraciones este miércoles en su primera aparición pública desde el cese de Carmen Delia Martín Mederos. Los sindicatos, por su parte, han reiterado que no harán horas extra ni productividad al no haberse negociado la del presente año.

Íñiguez anunció que todavía no se sabe cuándo se producirá el relevo de Martín Mederos, quien dimitió el lunes después de seis años al frente de la Policía Local y apenas unos días después de denunciar ante el Contencioso-administrativo la instrucción horaria del cuerpo. El concejal especificó que el cese se hará efectivo en los próximos días y, a partir de ese momento, se activará el procedimiento estipulado en la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias.

A mes y medio de la visita del papa

Esta renuncia se produce apenas mes y medio antes de la visita del papa a las Islas. Un viaje que supondrá el mayor reto en materia de seguridad que ha vivido la ciudad en su historia por la cantidad de personas que moverá y las necesarias medidas a tener en cuenta para la protección del séquito de León XIV. Precisamente, este miércoles el Vaticano confirmó que, además de Arguineguín, irán a la Catedral de Santa Ana y al Estadio de Gran Canaria, donde habrá una misa multitudinaria. En los actos den el cuerpo municipal formará parte del dispositivo de seguridad.

Josué Íñiguez: «Los policías cumplirán su papel en intentar favorecer la movilidad y garantizar la seguridad»

"Llevamos meses trabajando, vamos a seguir haciéndolo y los policías locales cumplirán su papel en intentar favorecer la movilidad y garantizar la seguridad de un acto histórico", destacó Íñiguez. El concejal anunció que la ciudad pondrá "todas sus capacidades" dado que se tratará del "acto más grande que vayamos a vivir en todas nuestras vidas". Además, tuvo palabras de agradecimiento hacia Martín Mederos, a quien agradeció "por todo el trabajo, la profesionalidad y la coherencia que siempre ha desempeñado por la ciudad".

El edil apuntó que la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez, tenía una reunión posterior al acto que protagonizaron en el Puerto de Las Palmas. Además, el Ayuntamiento también participará en una reunión esta semana en la que estará presente el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del séquito papal. La ciudad se encuentra ya en estado de prealerta por la visita de León XIV.

La postura de los sindicatos

Los sindicatos, en cualquier caso, han expresado que mantendrán el pulso al Ayuntamiento capitalino. Desde Csif indican que siguen "en la misma postura" con respecto a la visita del papa. "No haremos horas extra y tampoco productividad ya que no se ha negociado la de 2026", matizó su portavoz, Javier Pascua. Además, indicó que, "de negociarse o proponerse para este evento", barajan no realizarlas dado que el Consistorio les debe la productividad de 2025 de septiembre en adelante

La legislación permite presentarse a la plaza a cualquier miembro de la escala superior de las policías de Canarias

"Todo esto a pesar de haberse firmado que el pago lo realizarían a tres meses desde la realización del evento", apuntó Pascua. La próxima semana habrá mesa de negociación, pero seguirán en la misma postura de no resolverse la deuda. Los agentes iniciaron un conflicto laboral en septiembre de 2024, negándose a hacer horas extra. Precisamente, Martín Mederos renunció el lunes después de denunciar la instrucción horaria acordada en diciembre entre sindicatos y Ayuntamiento para apaciguar este conflicto.

El relevo de Carmen Delia Martín Mederos

Mientras tanto, el relevo de Martín Mederos se encuentra en el aire. La legislación vigente fija que la jefatura de los cuerpos de la policía local debe ocuparla un miembro de la escala superior. En este caso, el cuerpo capitalino cuenta con tres comisarios: Carlos Saavedra Brichis -cuyo cese como jefe del cuerpo en 2019 ha sido declarado nulo por la Justicia-; Rosa Rodríguez, quien ostenta el cargo de directora general de Seguridad y Emergencias; y José Luis de los Reyes, quien está en la Policía autonómica.

Saavedra Brichis es el primer suplente de Martín Mederos. En cualquier caso, esto no quiere decir que vaya a tomar posesión de un puesto que ya ostentó hasta noviembre de 2019, cuando fue destituido en favor de la jefa recién dimitida. Además, el concejal de Seguridad apuntó este miércoles que la legislación permite presentarse a la plaza miembros de la escala superior de cuerpos de toda Canarias. Este puesto se nombra mediante un procedimiento de libre designación con convocatoria pública.