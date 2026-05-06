El PP califica de "dramática" la ausencia de banderas azules en las playas de Las Palmas de Gran Canaria
La portavoz del PP, Jimena Delgado, lamenta la pérdida del distintivo en Las Canteras, El Confital y La Laja, señalando problemas de limpieza y mantenimiento
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, calificó como “dramático” que la ciudad no cuente este año con ninguna bandera azul tras la publicación del listado de zonas de baño reconocidas en España para 2026.
Delgado recordó que Las Canteras, principal playa de la capital, perdió el distintivo que había mantenido de manera casi ininterrumpida desde 1989, con excepción de 2010 y 2023. Añadió que la pérdida de la distinción "refleja problemas de limpieza, mantenimiento y orden". Una situación que, a su juicio, se ha producido "bajo gobiernos socialistas".
El Confital y La Laja
La dirigente popular hizo referencia a la situación de El Confital, que continúa con episodios reiterados de contaminación y añadió que la pérdida de calidad del litoral también se aprecia en otros espacios como La Laja. "Las piscinas de La Laja presentan un estado impropio de una ciudad que presume de litoral", subrayó.
Además, Delgado denunció el incumplimiento de la ordenanza municipal de Playas y mencionó que normas como la de playa libre de humo "no se vigilan ni se aplican", convirtiéndose en “papel mojado”. La portavoz insistió en que la mejora del litoral requiere planificación, mantenimiento diario, control de seguridad y limpieza constante.
La portavoz del PP también cuestionó la reciente reestructuración del gobierno municipal liderado por la alcaldesa Carolina Darias, y que implica al responsable de Ciudad de Mar. “Lejos de penalizar una gestión deficiente ha premiado a Pedro Quevedo otorgándole ahora las competencias de Movilidad, señaló.
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