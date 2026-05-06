¿Por qué vivir en Las Palmas de Gran Canaria cuesta cada vez más?

Comprar una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un reto cada vez mayor para muchas familias. La subida del precio por metro cuadrado, la escasez de oferta, la presión turística y el aumento de la demanda han situado al mercado inmobiliario de la capital grancanaria en uno de sus momentos más tensionados de los últimos años.

La cuestión ya no es si la vivienda está cara en la capital grancanaria, sino hasta dónde pueden seguir subiendo los precios en la ciudad. Los datos actuales muestran una tendencia clara: los inmuebles en la ciudad han alcanzado máximos históricos. No sorprende encontrar estudios de apenas 36 metros cuadrados más e 150.000 euros o pisos familiares de cuatro dormitorios que superan los 600.000 euros en determinadas zonas un precio prohibitivo para muchas familias.

Según los últimos datos de portales inmobiliarios como Idealista, el precio medio de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en torno a los 2.678 euros por metro cuadrado en marzo de 2026, lo que representa una subida interanual del 11,2%.

I Congreso de Vivienda de Canarias / José Carlos Guerra

Este incremento de los precios confirma una tendencia al alza sostenida en el mercado residencial de la ciudad. El encarecimiento no afecta solo a viviendas de lujo o promociones exclusivas, sino también a pisos pequeños, estudios y apartamentos situados en barrios con alta demanda. Ya cualquier rincón de la capital oferta viviendas a un coste imposible para la mayoría de los bolsillos de muchas familias o unidades familiares.

Por qué el metro cuadrado explica la subida de precios

El dato clave para entender el encarecimiento de la vivienda en Las Palmas es el precio del metro cuadrado. En zonas especialmente demandadas, como Puerto-Canteras, el valor puede acercarse a los 4.000 euros por metro cuadrado. Esto significa que una vivienda pequeña puede alcanzar precios muy elevados, incluso aunque no cuente con grandes prestaciones. En el caso de un estudio de 36 m², aplicar una media cercana a los 4.000 €/m² ya sitúa el precio por encima de los 140.000 euros.

La Provincia

Sin embargo, el precio final suele ser mayor cuando entran en juego otros factores: ubicación, cercanía a la playa, estado de conservación, posibilidad de alquiler, reforma reciente o potencial como inversión. Por eso no resulta extraño encontrar estudios de tamaño reducido en zonas demandadas por precios de 160.000, 180.000 o incluso 187.000 euros.

La subida de la vivienda no es exclusiva de Canarias

El aumento del precio de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria forma parte de una tendencia más amplia en España. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el precio de la vivienda en el país subió un 12,7% en 2025, el mayor incremento registrado desde 2007. Aunque el fenómeno es generalizado, en Canarias se intensifica por sus propias características: territorio limitado, fuerte presión turística, crecimiento poblacional, inversión extranjera y falta de nueva vivienda suficiente para absorber la demanda.

El precio medio nacional se mueve en una horquilla similar, cercana a los 2.600-2.700 euros por metro cuadrado, lo que sitúa a la capital grancanaria en niveles muy competitivos dentro del mercado español, pero con una evolución especialmente rápida.

El problema del mercado inmobiliario: escasez de oferta y alta demanda

Uno de los principales motivos del encarecimiento de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria es el desequilibrio entre oferta y demanda.

Cada vez hay más personas interesadas en vivir, comprar o invertir en la ciudad, pero la oferta disponible no crece al mismo ritmo. A esta presión se suman varios factores:

El aumento de población en Canarias.

El atractivo de Las Palmas de Gran Canaria como ciudad costera y capital insular.

La demanda de compradores nacionales y extranjeros.

La inversión en viviendas para alquiler residencial o vacacional.

El encarecimiento de los costes de construcción.

La falta de suelo y de nueva vivienda suficiente.

A nivel nacional, se estima un déficit de más de 700.000 viviendas entre 2021 y 2024, una situación que ha contribuido a tensar los precios en muchas ciudades españolas. En territorios insulares, donde el suelo disponible es más limitado, el impacto se nota con mayor intensidad.

El efecto del turismo

El turismo también influye de forma directa en el precio de los pisos. Zonas como Las Canteras, Santa Catalina, Guanarteme o Puerto-Canteras concentran una fuerte demanda tanto residencial como turística. Y por eso los precios en esta zona se han disparado hasta límites insospechados.

Viviendas vacacionales en la zona de Las Canteras. / Andrés Cruz / LPR

Muchos compradores ven estos inmuebles como una inversión rentable, especialmente en el caso de viviendas pequeñas, apartamentos o estudios. Este tipo de propiedades suele tener una alta demanda para alquiler, lo que eleva su precio por metro cuadrado.

El resultado es una menor oferta disponible para residentes y una presión añadida sobre los precios. Los estudios y apartamentos de menor tamaño, precisamente por ser más accesibles para inversores, pueden alcanzar valores muy altos en comparación con viviendas de mayor superficie.

Diferencias de precio por barrios en Las Palmas de Gran Canaria

El precio de la vivienda en Las Palmas de Gran Canaria varía de forma notable según la zona. No cuesta lo mismo comprar un piso en Ciudad Alta o el Cono Sur que hacerlo cerca de la playa de Las Canteras o en áreas céntricas de alta demanda.

Entre las zonas más caras destacan:

Puerto-Canteras

Esta es una de las áreas más apreciadas de la ciudad. Su cercanía al mar, el atractivo turístico y la elevada demanda hacen que el precio pueda acercarse a los 4.000 €/m².

Obras de las 131 viviendas de alquiler asequible en Tamaraceite / Andrés Cruz

Centro

El distrito Centro también registra precios elevados, con valores que pueden superar los 2.900 €/m², especialmente en calles bien comunicadas o próximas a servicios.

Ciudad Alta y Cono Sur

Estas zonas mantienen precios más moderados en comparación con los barrios costeros o céntricos, aunque también han experimentado subidas en los últimos años. Esta diferencia entre barrios explica por qué dos viviendas similares pueden tener precios muy distintos dependiendo de su ubicación.

Si el precio medio de Las Palmas ronda los 2.600 €/m², un piso de 120 metros cuadrados debería situarse cerca de los 312.000 euros. Sin embargo, esa cifra cambia radicalmente cuando hablamos de zonas 'premium' o viviendas con características especiales. En áreas cercanas al mar, edificios reformados, promociones modernas o inmuebles con vistas, el precio puede alcanzar o superar los 5.000 €/m². En ese escenario, un piso familiar de 120 o 130 metros cuadrados puede situarse fácilmente por encima de los 600.000 euros. Se dan casos que un mismo inmueble, tiene distintos precios según a la calle a la que den sus vistas. No vale lo mismo una vivienda que da a la calle Felo Monzón en Siete Palmas, que aquellos que dan a Lomo La Plana.

A todo esto también hay que sumarle factores que incrementan el precio final:

Vistas al mar.

Terraza o balcón.

Plaza de garaje.

Eficiencia energética.

Reforma integral.

Ascensor.

Zonas comunes.

Cercanía a colegios, transporte, playa o zonas comerciales.

Por eso, encontrar pisos de cuatro dormitorios por más de 600.000 euros ya no es una excepción en determinadas áreas de Las Palmas de Gran Canaria.

El alquiler también presiona el mercado residencial

La subida del precio de compra no es el único problema. El alquiler en Canarias también ha registrado incrementos importantes, con subidas cercanas al 7,4% en el último año. Este aumento dificulta aún más el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes, familias con rentas medias y residentes que buscan vivienda habitual. Cuando comprar es caro y alquilar también sube, el mercado entra en una situación de mayor tensión.

Para muchos residentes, los precios actuales resultan difíciles de asumir en relación con los salarios medios del Archipiélago. Desde esa perspectiva, el mercado parece cada vez más alejado de la capacidad económica local. Sin embargo, en comparación con otras grandes urbes nacionales o internacionales, Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo más barata. Ciudades como Madrid, Barcelona u otras capitales europeas costeras alcanzan precios muy caros, y poco accesibles al ciudadano medio, con un sueldo medio.

Lo irrefutable, a día de hoy, es que el mercado inmobiliario en la capital grancanaria se encuentra en una fase de alta tensión, marcada por una combinación de demanda elevada, oferta limitada y atractivo internacional.