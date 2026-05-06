El restaurante indio de Las Palmas que triunfa con sus nankimas: el bocado perfecto para disfrutar en la playa de Las Canteras

La gastronomía india se ha ido ganando protagonismo en la capital grancanaria, especialmente por un plato que cada vez despierta más interés a los comensales. Uno de los lugares para disfrutar de la comida india es el Restaurante El Polar, un establecimiento situado a pocos metros de la playa de Las Canteras que ha conquistado a muchos vecinos y turistas con los famosos nankimas.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado el establecimiento y no han dudado el recomendar la experiencia gastronómica diferente a sus seguidores. "Si todavía no conoces los nankimas, no sabes lo que te estás perdiendo", comentan.

Los nankimas son el plato estrella

Uno de los grandes reclamas del local son los nankimas. Se trata de un pan naan relleno de carne picada especiada y cebolla y los creadores de contenido aconsejan acompañarlo con salsa de aguacate. "A nosotros nos encanta", aseguran.

En naan es uno de los panes más conocidos en la cocina india y se elabora con harina de trigo, agua, levadura y yogur, lo que le aporta esponjosidad a cada bocado.

Además de su sabor, uno de los aspectos que más conquista a los clientes en su relación calidad precio, ya que cada unidad cuesta unos 5,50 euros.

El semáforo, otro de los platos que más llama la atención

Otro de los platos que destacan en su visita es el conocido como el semáforo, "un trío de arroz y pollo especiado muy rico y vistoso". Esta propuesta combina el pollo especiado con arroz de tres colores y recibe ese nombre porque son los mismos que tiene las luces de un semáforo.

El color rojo se consigue mezclando el arroz con el tomate o el pimentón, mientras que el amarillo se obtiene gracias a la cúrcuma en polvo o azafrán. Para la parte verde se utilizan espinacas o hierbas frescas como cilantro o menta.

Horario y ubicación

Restaurante El Polar se encuentra en la calle Sagasta, 17, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han probado de alguna de sus elaboraciones que también son perfectas para llevar y disfrutarlas en la playa de Las Canteras.

Abre de jueves a lunes para ofrecer tanto servicio de almuerzo como cenas, en horario de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 00:00 horas. Martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.