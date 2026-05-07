122 millones para mejorar barrios, servicios sociales y cultura: Las Palmas de Gran Canaria aprueba su plan de subvenciones

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destinará 122,8 millones de euros al nuevo Plan Estratégico de Subvenciones, para reforzar la inversión municipal en vivienda, bienestar social, cultura, movilidad sostenible y reducción del coste del agua.

La Junta de Gobierno aprobó el documento este jueves estructurado en 12 líneas para los próximos tres años. La programación económica contempla 35,7 millones de euros en 2026, 47,7 millones en 2027 y 39,4 millones en 2028, con la que el Consistorio persigue garantizar la continuidad de proyectos estratégicos.

Además, prevé la concesión de 72 subvenciones este año y 70 en 2027 y 2028. Durante la presentación, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, destacó la necesidad de actuar con "planificación, rigor y visión de futuro".

Vivienda y bienestar social

Uno de los ejes principales del documento es la política de vivienda. Para ello, la administración local destinará 45,7 millones de euros a programas de vivienda digna y asequible, con atención a colectivos vulnerables y barrios con mayores necesidades sociales.

Las ayudas impulsarán también actuaciones de apoyo residencial, rehabilitación y mejora de viviendas, con las que contribuir a la cohesión territorial y social.

El área de bienestar social recibirá 39,4 millones de euros para reforzar programas de atención a personas vulnerables, emergencias sociales, cobertura de necesidades básicas y apoyo a entidades sociales y oenegés que complementan los servicios municipales.

Por su parte, la coordinadora general de Hacienda, Dunnia Rodríguez, señaló que las ayudas alcanzarán todos los distritos de la ciudad para asegurar continuidad en las políticas de inclusión y prevención social.

Fomento a la cultura y a la movilidad sostenible

El Plan Estratégico de Subvenciones incorpora medidas para aliviar el impacto económico de servicios esenciales, con 18,3 millones de euros destinados a reducir el coste del agua para hogares y empresas. Además, el área de Cultura contará con 10 millones de euros para museos, artes escénicas y actividades creativas.

Las ayudas a la movilidad sostenible ascienden a 5,7 millones de euros destinados a transporte público, bonos juveniles, taxis adaptados y fomento de la movilidad activa. La gestión de subvenciones se moderniza mediante digitalización de procedimientos, simplificación de trámites y planificación por objetivos, incluyendo indicadores de ejecución y evaluación anual de resultados.