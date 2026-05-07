El aparcamiento de San Cristóbal permanece cerrado tres años después de terminar la obra

El nuevo aparcamiento de San Cristóbal podrá estar listo a finales de verano tres años después de haber finalizado su construcción. Una contrata de Endesa comenzará la próxima semana a ultimar los trabajos que seguían pendientes, referentes a las conexiones eléctricas del recinto. Situado en una parcela junto a la Ciudad Deportiva de Gran Canaria -Martín Freire-, el recinto cuenta con capacidad para 300 plazas, seis de ellas para vehículos con distintivo PMR -personas con movilidad reducida-.

Según el cronograma que manejan la concejalía de Movilidad, Sagulpa y Endesa, el 11 de mayo arrancarán los trabajos para la base y adaptación del terreno donde irán las instalaciones eléctricas, con una duración prevista de semana y media. A continuación, el montaje de la caseta y las celdas durará otras cuatro semanas. La contrata espera poder terminar todos estos trabajos a finales del mes de junio.

Permisos de la consejería de Industria

Una vez finalicen estos trabajos deberán obtener los permisos pertinentes de la consejería de Industria del Gobierno de Canarias, necesarios para poner en marcha las instalaciones. La compañía eléctrica estima que este trámite burocrático puede durar entre uno y tres meses. Con todo, el aparcamiento podría estar en funcionamiento antes del último trimestre del año.

Los vecinos de San Cristóbal y Zárate sufren la presión de quienes acuden a los hospitales en coche

La obra de este aparcamiento fue adjudicada en octubre de 2021 a Lopesan por 782.913 euros. El plazo de ejecución era de cinco meses, aunque finalmente los trabajos se prolongaron al encontrar una serie de inconvenientes en el transcurso de las obras. De hecho, fue necesario ampliar el presupuesto en 109.719 euros tras encontrar en el solar gran cantidad de residuos de hormigón, madera, metal y plásticos.

Además, se hizo una segunda licitación a finales de 2022 adjudicada a Ensilectric por 388.872 euros. En este caso, para instalar cubiertas con placas fotovoltaicas sobre gran parte del recinto. En cualquier caso, los trabajos finalizaron hace casi tres años y el recinto ha estado cerrado a falta de los trámites necesarios para hacer las conexiones eléctricas pertinentes. El recinto ha permanecido desde entonces vallado y la vegetación de los parterres se ha marchitado.

Aparcamiento disuasorio del Cono Sur

Las placas fotovoltaicas del parquin fueron financiadas con fondos Edusi de la Unión Europea. El proyecto formaba parte del paquete de obras que desarrolló el Ayuntamiento capitalino esos años para regenerar los barrios del Cono Sur. Esta partida no formaba parte inicialmente del programa diseñado inicialmente por Urbanismo, pero los inconvenientes surgidos con otras iniciativas obligaron a reformular las partidas para perder la menor cantidad de fondos posible.

Aparcamiento en Blas Cabrera Felipe, en Las Palmas de Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Con una superficie de 4.300 metros cuadrados, el aparcamiento se hizo con la intención de servir a modo de aparcamiento disuasorio del Cono Sur. El objetivo del proyecto es que pueda servir como complemento de la futura estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata, situada a 500 metros. De hecho, este intercambiador comenzó a construirse prácticamente al mismo tiempo que el parquin, pero la constructora abandonó la obra en enero de 2023 cuando tan solo había certificado el 5% de los trabajos.

Edificios públicos a su alrededor

El parquin cuenta a su alrededor un buen número de edificios públicos. Actualmente, tanto el barrio marinero de San Cristóbal como Zárate sufren la presión de quienes acuden en coche al Hospital Insular y al Materno Infantil -cuyo aparcamiento tiene un coste muy superior al del Doctor Negrín-. De ahí las quejas que ha suscitado que este recinto lleve terminado casi tres años y siga sin inaugurarse. En la zona también están la Escuela de Arte y el Instituto de Medicina Legal.

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La capital cuenta actualmente solo un gran aparcamiento disuasorio situado en El Rincón. Además de este del Cono sur que sigue cerrado, la concejalía de Movilidad lleva años intentando hacer un estacionamiento modular con 215 plazas en una parcela cercana al rectorado de la ULPGC que ya se utiliza hoy día para este fin, aunque de manera provisional. El recinto salió a concurso en 2021, pero quedó desierto y sigue pendiente de volver a licitarse.