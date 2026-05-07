El bocadillo de pata que conquista Las Palmas de Gran Canaria se sirve en esta cafetería

Hay bocadillos que se posicionan como grandes protagonistas en la gastronomía de cada comunidad autónoma. En las Islas Canarias es obligatorio probar el bocadillo de pata, un clásico que disfrutan tanto vecinos como turistas.

En Las Palmas de Gran Canaria hay diferentes establecimientos que conquistan con estos bocadillos, pero la Cafetería Rodri ha conseguido hacerse un hueco y su bocadillo de pata se ha ganado ser uno de los imprescindibles de la capital.

Bocadillos de pata asada

En el local cuenta con diferentes combinaciones para el bocadillo de pata, desde el bocadillo clásico de pata asada junto a su pan de campo artesano hasta el bocadillo de pata asada especial con queso tierno fresco, tomate en rodajas y alioli. También cuenta con el bocadillo de pata asada y queso majorero acompañado de una base de vegetales frescos o el de pata asada con queso gouda y tomate. Diferentes opciones con un ingrediente en común, la pata asada.

Además, la cafetería no cuenta solo con bocadillo de este tipo, sino que también ofrecen otras opciones para quienes prefieran disfrutar de otras combinaciones.

Más opciones

Para quienes prefieran opciones diferentes a los bocadillos o alternativas para desayunar o merendar, la cafetería ofrece sándwiches como el Rodri´s Pulled Pork Sandwich, de tres pisos con cerdo mechado, jamón, queso cheddar, gouda lechuga y tomate o tartas artesanales que conquistan a los amantes del dulce.

También hamburguesas y ensaladas para quienes visiten el establecimiento a la hora de almorzar o cenar.

Horario y ubicación

Cafetería Rodri se encuentra en la calle República Dominicana, 5 en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de su bocadillo de pata entre otras elaboraciones

Abre de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas. Sábado y domingo el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.