David Trueba, Sara Mesa y Julio Llamazares debatirán sobre la literatura contemporánea en Las Palmas de Gran Canaria
La mesa de escritores «Escribir contra el ruido» se celebrará el viernes 8 de mayo en el Castillo de Mata y será moderada por el escritor y periodista Manuel Jabois
El próximo viernes 8 de mayo, a las 19:00 horas, el Museo Castillo de Mata de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la mesa de escritores titulada «Escribir contra el ruido, cuatro miradas: el mapa de la literatura actual». Este encuentro reunirá a tres de los autores más relevantes de la narrativa contemporánea: David Trueba, Sara Mesa y Julio Llamazares. La entrada es gratuita hasta completar el aforo de 130 personas, y la sesión será presentada y moderada por el periodista y escritor Manuel Jabois.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Cultura, propone una reflexión sobre la literatura actual en un contexto marcado por la sobrecarga informativa y la saturación mediática, invitando a pensar en cómo escribir y leer “contra el ruido” desde distintas sensibilidades.
Autores destacados con perspectivas diversas
David Trueba, madrileño, es escritor, cineasta y periodista. Su obra, galardonada con el Premio Nacional de la Crítica por Saber perder, se caracteriza por una mirada generacional que combina sensibilidad e ironía, abordando temas contemporáneos con un estilo cercano y reflexivo.
Sara Mesa, por su parte, se ha consolidado como una de las narradoras más reconocidas de su generación. Títulos como Cicatriz, Un amor y La familia destacan por su prosa incisiva y perturbadora, lo que la convierte en una voz imprescindible en la narrativa española actual.
Por último, Julio Llamazares aporta una perspectiva ligada a la memoria del paisaje y la España interior. Obras como Luna de lobos y La lluvia amarilla han convertido temas como la despoblación, la naturaleza y la melancolía en elementos centrales de su literatura, ofreciendo un contraste interesante frente a los otros dos autores.
Distintas estrategias narrativas
El diálogo estará conducido por Manuel Jabois, ganador del Premio Mariano de Cavia 2023 y reconocido por su capacidad para combinar humor, ironía y rigor. Su papel será clave para que la conversación explore las distintas formas de creación literaria, mostrando cómo cada autor enfrenta los desafíos de escribir en un mundo saturado de información.
El encuentro permitirá al público conocer de cerca diversas estrategias narrativas, estimulando la reflexión sobre la literatura contemporánea y su relación con el contexto social y cultural actual.
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