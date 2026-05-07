Guanarteme está de luto: el barrio organiza un 'Funeral Jazz' contra la especulación inmobiliaria

El vecindario de Guanarteme, junto al colectivo Derecho al Techo, organizan este domingo 10 de mayo la acción colectiva 'Funeral Jazz' para visibilizar los efectos de la transformación urbanística y el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el barrio. La actuación musical comenzará a las 12:00 horas en el Antiguo Cine Guanarteme, ubicado en el número 163 de la calle Fernando Guanarteme, y finalizará en la Plaza del Pilar con un funeral simbólico.

Durante el recorrido, se realizarán varias paradas explicativas en las que se abordarán problemáticas relacionadas con la vivienda, la turistificación, la presión inmobiliaria y la pérdida de espacios comunitarios. La acción estará acompañada por música jazz en directo, que servirá como hilo conductor de la intervención.

Participación con pancartas y flores

Los organizadores destacan que la actividad pretende reflejar un duelo colectivo ante la expulsión vecinal, la especulación y la pérdida de identidad comunitaria que afecta al barrio desde hace décadas. Las personas asistentes están invitadas a acudir vestidas de negro o de luto y a participar con pancartas, flores o mensajes vinculados a la memoria del barrio.

Cartel de la actividad 'Funeral Jazz' en Guanarteme. / Cedida

La jornada será documentada como parte de un proyecto audiovisual colectivo sobre la memoria vecinal y las formas de resistencia comunitaria. Tras el acto final, se celebrará un convite comunitario en el Huerto La Ventana, en la calle Lepanto.

Las organizadoras defienden que esta acción "no es solo un acto simbólico de duelo, sino también una forma colectiva de reivindicar el derecho a permanecer en los barrios y defender una ciudad pensada para quienes la habitan".