Un laboratorio participativo reúne asociaciones del Distrito Centro para mejorar la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Higiene Urbana, celebró este miércoles una nueva sesión del laboratorio participativo de la estrategia ‘LPGC + LIMPIA + Nuestra, el Poder de un Gesto’, orientada a fortalecer la implicación ciudadana en el cuidado de los espacios públicos.

El encuentro tuvo lugar en el Centro Cívico Suárez Naranjo, en colaboración con la Fundación Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y reunió a asociaciones y colectivos del Distrito Centro. Los participantes trabajaron de manera conjunta para identificar retos vinculados a la limpieza urbana, la convivencia y el cuidado de los barrios.

Escucha vecinal

El concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, destacó que “la limpieza de la ciudad requiere del esfuerzo diario del Ayuntamiento, pero también de la implicación y corresponsabilidad de la ciudadanía”. Añadió que estos laboratorios permiten “escuchar directamente a vecinos, vecinas y colectivos para seguir mejorando los servicios y construir una ciudad más limpia y cuidada”.

Durante la jornada se presentaron los recursos y actuaciones que desarrolla el Ayuntamiento en materia de limpieza y mantenimiento, incluyendo mejoras del nuevo contrato de limpieza, el Plan de Higiene Urbana, la implantación del contenedor marrón y los Puntos de Acopio Transitorio de Residuos.

Concienciación ciudadana

Los asistentes participaron en dinámicas para analizar problemáticas locales, sus causas y proponer soluciones orientadas a fomentar hábitos responsables y reforzar la concienciación ciudadana.

La iniciativa forma parte de una línea de trabajo municipal para promover la participación ciudadana y continuará desarrollándose en distintos barrios de la ciudad, con nuevas sesiones dirigidas a fortalecer la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios públicos.