Las Palmas de Gran Canaria abre preinscripciones para el Campus de Verano educativo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, abrirá el próximo 12 de mayo el plazo de preinscripciones para el Campus de Verano 2026, que se desarrollará en una quincena de colegios de Educación Infantil y Primaria de la ciudad.

Según la concejala de Educación, Nina Santana, la iniciativa ofrece a las familias una alternativa de ocio educativo durante el periodo vacacional, permitiendo al alumnado desarrollar creatividad, aprender mediante el juego y convivir en un entorno seguro, al mismo tiempo que facilita la conciliación familiar y laboral.

El programa está dirigido a niños y niñas de entre tres años y sexto de Primaria, incluyendo alumnado de Aulas Enclave y estudiantes que requieran apoyos específicos. Las preinscripciones se podrán realizar desde las 09:00 horas del martes 12 de mayo hasta las 13:00 horas del miércoles 13 de mayo a través de la web www.activalpgc.com.

Un verano de película

El Campus se llevará a cabo del 1 al 24 de julio, en horario de mañana, con opción de acogida temprana. Se organizará en dos periodos: del 1 al 10 de julio y del 13 al 24 de julio. Cada semana tendrá una temática que guiará las actividades diarias, adaptadas a la edad y características de los grupos. En esta edición, bajo el lema “Un verano de película”, los participantes desarrollarán juegos cooperativos, talleres creativos, dinámicas teatrales y propuestas lúdico-educativas vinculadas al cine, abordando géneros como misterio, fantasía y humor.

Las actividades del Campus se desarrollarán en colegios distribuidos por todos los distritos de Las Palmas de Gran Canaria: CEIP Atlántida, CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt, CEIP Don Benito, CEIP Europa-Néstor Álamo, CEIP Doctor Juan Negrín, CEIP Las Torres, CEIP Santa Catalina, CEIP Cervantes, CEIP San José Artesano, CEIP Valencia, CEIP Aguadulce, CEIP Buenavista I, CEIP César Manrique, CEIP Adán del Castillo y CEIP Las Canteras.