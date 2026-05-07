El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que revoluciona los desayunos y brunch en Triana con ingredientes frescos y artesanales

En la zona comercial de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, el restaurante Bachaco Poke & Brunch, situado en la calle Escritor Benito Pérez Galdós, 32, propone un concepto de desayunos que apuesta por la frescura y la calidad de los ingredientes.

Los clientes pueden disfrutar de pan artesanal, frutas frescas y café recién molido, entre otras propuestas, pensados para ofrecer un inicio de jornada con energía real y una experiencia agradable.

Este enfoque refleja una tendencia creciente en la restauración local: ofrecer desayunos completos y nutritivos, alejados de opciones rápidas y procesadas, ideales tanto para residentes como para turistas interesados en gastronomía saludable.

Brunch y pancakes: tradición con un giro creativo

Bachaco también se ha consolidado como un referente de brunch en la capital grancanaria, con una carta extensa que incluye pancakes con distintas combinaciones, como bacon, salmón o pollo, que aportan variedad y diferenciación frente a otros locales. La sugerencia combina creatividad y familiaridad, permitiendo disfrutar de platos que son tanto visualmente atractivos como nutritivos.

Los brunch, además, se pueden acompañar de bowls frescos y completos, ideales para quienes buscan una comida ligera pero saciante a mitad de día.

Almuerzos completos para la rutina diaria

Más allá del desayuno y el brunch, Bachaco Lunch ofrece opciones de almuerzo pensadas para quienes comen fuera entre semana sin renunciar a platos frescos, equilibrados y bien elaborados.

Los menús están diseñados para quienes quieren comer bien, disfrutar del momento y continuar con su jornada sin complicaciones.