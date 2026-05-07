El Mircea, el gigante de velas que parte desde Gran Canaria hacia una cita única en Estados Unidos

Los grandes mástiles y el velamen del Mircea, el buque escuela de la Armada de Rumanía, permanecerá en el Muelle Sanapú del Puerto de Las Palmas hasta el lunes 11 de mayo, donde podrá ser visitado por la ciudadanía que quiera conocer cómo es por dentro un velero de tres mástiles centenario y cómo es el día a día de los cadetes que aprenden a navegar con técnicas tradicionales y modernas.

El Mirceaes uno de los cinco buques gemelos que se construyeron en el astillero Blohm & Voss de Hamburgo a partir de 1939, entre los que se encuentra uno que es habitual en el recinto portuario de Las Palmas de Gran Canaria, el alemán Gorch Fock, que casualmente está atracado en la Base Naval desde el 25 de marzo. Uno de ellos se perdió durante la II Guerra Civil y los otros dos pertenecen a las armadas de Portugal, el Sagres, y Estados Unidos, el Eagle. Los cuatro se encontrarán, por segunda vez en la historia, en Estados Unidos el 4 de julio para conmemorar el Día de la Independencia. La primera vez fue en 1976, cuando este barco también hizo escala en La Luz.

El lunes, el Mircea y el Gorch Fock partirán juntos hacia el continente americano desde Gran Canaria, la última parada en Europa, antes de cruzar el océano Atlántico para participar en el Sail 250, con motivo del 250º aniversario de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos.

Características e historia del buque escuela

Este buque escuela de tres palos tiene una eslora de 82 metros y una manga de 12. Su mástil principal alcanza los 42 metros de altura, lo que sumado a las 24 velas que ocupan una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, hace que este barco ofrezca una estampa casi de película cuando navega. Además, dispone de un motor, lo que le permite alternar la forma de desplazarse.

Los marinos suben al velero las cajas con el avituallamiento para la travesía. / Andrés Cruz

Con el nombre del príncipe Mircea cel Bătrân, que reinó Valaquia entre 1355 y 1418, este barco realizó su primera travesía en julio de 1939 por el Mediterráneo, pero el inicio de la II Guerra Mundial truncó el plan inicial de navegación y, aunque siguió asumiendo las labores de instrucción de marinos, redujo sus viajes hasta que la Unión Soviética lo incautara tras ocupar Rumanía, que recuperó a su buque insignia al finalizar el conflicto bélico.

El incidente en el Golfo de Vizcaya

En 1965, cuando se dirigía al astillero de Hamburgo para modernizarse, el barco estuvo a punto de hundirse en el Golfo de Vizcaya mientras era remolcado por dos barcos militares. Las malas condiciones del mar el 25 de noviembre dañó a los tres buques y rompió los cabos con los que se arrastraba al Mircea, que estuvo a punto de zozobrar hasta que fue rescatado por barcos noruegos.

Cadetes y travesía histórica

A bordo navegan 200 marineros, de los que la mitad son cadetes. La formación militar dura cuatro años, pero no todo el tiempo están a bordo de este buque escuela y las travesías que realizan son mucho más cortas que la actual, que es viaje histórico que tiene una duración de 153 días e incluye el atraque en más de 40 puertos. Tras recorrer gran parte del continente americano, desde Puerto Rico hasta Nueva York, regresarán parando en varios países. El último antes de volver a Rumanía será Turquía.

Marineros del 'Mircea' atan las jarcias y otros cabos del buque escuela. / La Provincia

Tradición y tecnología naval

El Mircea conserva elementos tradicionales, como el timón original, que permite gobernar la nave manualmente, y los antiguos baldes de madera, ahora adaptados con mecanismos modernos. Aun así, la historia del barco permanece presente en cada rincón. La tecnología de navegación automática coexiste con la supervisión constante de la tripulación.

Para desplegar o recoger las velas, los marineros se suben a la botavara y los palos del mástil para hacer la maniobra de forma manual. Los más fuertes de ellos se colocan en los extremos, puesto que son los que llevan el mayor peso de las tareas.

Horarios de visita al 'Mircea'

Las personas que quieran visitar este emblemático barco tienen aún tres días para hacerlo. Este viernes abrirá sus puertas de 11.00 a 14.00 horas, y el sábado y el domingo, de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. A bordo, miembros de la tripulación les acompañarán a lo largo de la cubierta -única zona a la que se puede acceder- y les explicarán la historia de este barco.

Parte de la cubierta del 'Mircea', que puede visitarse hasta el domingo en el Muelle Sanapú. / La Provincia

El 'Capricorn', otra vez en el Muelle Sanapú

Quienes se acerquen a esta parte del Puerto de Las Palmas podrán, además, conocer uno de los mega yates de lujo que suelen atracar en el Muelle Sanapú. Con apenas nueve metros menos que el Mircea y con un diseño completamente antagónico, el Capricorn es un buque que perteneció al cofundador de Google, Sergey Brin, aunque ahora es propiedad de una sociedad vinculada al entorno del empresario malasio Ong Beng Seng, uno de los principales inversores del sector hotelero en Asia. El barco, que lleva varias semanas en La Luz, dispone de un club de playa, sauna, jacuzzi, cine al aire libre, solárium convertible en pista de baile y helipuerto.