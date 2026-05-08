El asfaltado avanza en Guanarteme: estos son los cortes al tráfico a partir del 10 de mayo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, continuará la próxima semana los trabajos de repavimentación de calzadas en el barrio de Guanarteme mediante nuevas actuaciones en distintas vías, que se desarrollarán en horario nocturno. Las obras supondrán cortes de tráfico en diversas vías, pudiendo afectar a la movilidad y el tránsito de vehículos.

Horario y calles

Las labores se llevarán a cabo entre las 22:00 y las 06:00 horas, con cortes de tráfico puntuales en los tramos afectados y la habilitación de itinerarios alternativos para garantizar el acceso a viviendas y garajes.

Los trabajos comenzarán el domingo 10 de mayo en la calle Panamá y se extenderán de forma progresiva por Salvador Manrique de Lara, Churruca y Antonio Medina —antigua calle Jesús Ferrer Jimeno— según avance la obra.

Asfaltado en Guanarteme a partir del 10 mayo / LP/DLP

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, explicó que esta planificación nocturna permite compatibilizar los trabajos con la actividad diaria del barrio, reduciendo las afectaciones al tráfico y mejorando la seguridad vial.

Plan de asfaltado

Estas actuaciones forman parte del proyecto de repavimentación de Guanarteme, que interviene en una veintena de calles para renovar el pavimento y mejorar la calidad del espacio urbano. Además, se enmarcan dentro de un proyecto más amplio que incluye barrios como Escaleritas y Alcaravaneras, con una inversión total de 2,89 millones de euros destinada a la mejora del viario en distintas zonas de la ciudad.

El Plan de Asfaltado 2024–2031 permitirá actuar en 474 calles del municipio, con un presupuesto de 40 millones de euros, modernizando la red viaria y atendiendo necesidades acumuladas durante décadas. Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha asfaltado o renovado el firme en más de un centenar de calles y prevé continuar extendiendo estas actuaciones a todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria.