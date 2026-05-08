El bochinche de Las Palmas de Gran Canaria que sorprende con sus elaboraciones y su relación calidad-precio

En Las Palmas de Gran Canaria se encuentra un establecimiento que conquista a quienes buscan sabores tradicionales a precios ajustados. Se trata de Bochinche Restaurante El Disfrute, un local que se caracteriza por ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Los creadores de contenido @viajandocontanda visitaron el restaurante y compartieron su experiencia gastronómica ne local. "Comer así en un bochinche y pagar esto… es un escándalo", comentan.

Platos contundentes de cocina tradicional

Su carta cuenta con diferentes elaboraciones clásicas que conquistan a los comensales. Los tiktokers comenzaron disfrutando de meda ración de callos que recomiendan para los días de frío. También probaron el queso herreño a la plancha con mermelada, una combinación que triunfa por el equilibro entre dulce y salado.

En cuanto a las carnes, probaron el abanico ibérico acompañado de papas y pimiento. Fue uno de los platos más destacados durante su experiencia y los describen como "jugoso, sabroso y grasosito".

Aunque reconocen que no se trata del típico bochinche tradicional canario, aseguran que “su relación calidad-precio vale muchísimo la pena”.

Un postre para los amantes del chocolate

Como broche final, disfrutaron de muerte por chocolate, un postre que no se pueden perder los amantes del dulce. El plato combina brownie y helado de chocolate, una propuesta pensada para los más golosos.

La experiencia se salda con un precio de 44, 30 euros por dos personas, incluyendo todos los platos, la bebida y el postre.

Horario y ubicación

Bochinche Restaurante El Disfrute se encuentra en la calle Fondos de Segura, 11 en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han compartido su experiencia.

Abre de miércoles a sábado de 12:00 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas para ofrecer almuerzos y cenas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 18:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.