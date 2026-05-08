¿Quieres visitar las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria? Este es el programa de la Semana de la Administración Abierta

Un año más, Las Palmas de Gran Canaria se une a la celebración de la Semana de la Administración Abierta 2026, una iniciativa internacional promovida por la Alianza para el Gobierno Abierto y coordinada en España por la Dirección General de Gobernanza Pública, con el apoyo del Foro de Gobierno Abierto.

La programación municipal, coordinada por la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, se desarrollará del 18 al 24 de mayo en distintos espacios y barrios de la ciudad, con actividades orientadas a acercar la administración local a la ciudadanía mediante los principios del Gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

Transparencia y accesibilidad

El concejal Francisco Hernández Spínola ha señalado que esta semana constituye “una oportunidad para mostrar de forma cercana el funcionamiento de la administración municipal y fortalecer la relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía mediante iniciativas participativas y divulgativas”. Además, destacó que el gobierno abierto es esencial para promover instituciones más transparentes y accesibles.

La agenda incluye talleres formativos, visitas guiadas y encuentros abiertos organizados por distintas áreas municipales. El área de Educación ofrecerá varias sesiones del taller ‘Acercando la gestión tributaria a la ciudadanía’ en las sedes de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste de La Paterna y Guanarteme, los días 18, 19, 20 y 21 de mayo, en distintos horarios. La inscripción se realiza de forma presencial.

Inscripciones

Por su parte, el área de Participación Ciudadana impartirá dos talleres sobre el uso del certificado digital móvil, los días 19 y 21 de mayo, en el Local Social La Plaza y en el Centro Comunitario del Cortijo de San Gregorio en Piletas, respectivamente. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo participacionciudadana@laspalmasgc.es o por teléfono al 928 448 736.

El 23 de mayo, también se celebrará una jornada de puertas abiertas con una clase magistral de pilates al aire libre en la cancha anexa al Centro Cívico Lomo Apolinario, sin necesidad de inscripción previa.

Las Casas Consistoriales, el corazón político de la ciudad

Dentro de estas jornadas, el área de Cultura, junto con la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, organizará visitas guiadas a las Casas Consistoriales bajo el título ‘Casas Consistoriales: Corazón Político de la Ciudad’ los días 18 y 19 de mayo. La inscripción está disponible en lpacultura.com.

Asimismo, el área de Educación celebrará un encuentro ciudadano con la alcaldesa Carolina Darias, titulado ‘Las funciones del gobierno municipal’, el 20 de mayo en la Universidad Popular Tamaraceite, con acceso por orden de llegada.

Las Oficinas Municipales

Finalmente, el área de Coordinación Territorial organizará visitas guiadas los días 18 y 20 de mayo a las Oficinas Municipales de León y Castillo para asociaciones vecinales, mostrando el funcionamiento interno y los servicios disponibles a la ciudadanía.

La Semana de la Administración Abierta tiene como objetivo promover una administración más cercana, accesible y abierta, fomentando la transparencia, la participación cívica, la integridad pública y la rendición de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria.