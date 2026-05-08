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Las Coloradas ya tiene plan para todos los públicos: música, tradición y juegos hasta el 17 de mayo

Desde el 9 al 17 de mayo, el barrio de Las Coloradas, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá diversas actividades como concursos de bola canaria, zumba y juegos tradicionales

Presentación del programa de fiestas de Las Coloradas.

Presentación del programa de fiestas de Las Coloradas. / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El barrio de Las Coloradas, en Las Palmas de Gran Canaria, inicia este fin de semana sus fiestas anuales, que se desarrollarán del 9 al 17 de mayo, con un amplio programa de actividades populares, culturales y religiosas organizado por la Concejalía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme.

El concejal del distrito, Héctor Alemán, resaltó que estas celebraciones representan un espacio de encuentro y convivencia importante para los vecinos, además de fortalecer los lazos comunitarios mediante las tradiciones locales. También destacó la colaboración de asociaciones y colectivos que participan cada año en la organización del programa.

Verbena del solajero en Las Coloradas

La programación comienza el sábado 9 de mayo con la Verbena del Solajero, que contará con la actuación del grupo Azahar y un DJ, entre las 13:00 y las 16:00 horas. El domingo 10 se desarrollarán actividades infantiles, incluyendo fiesta de la espuma e hinchables.

Mapa con la Ubicación de Las Coloradas

El miércoles 13, jornada central de las fiestas, se celebrará la Procesión del Rosario de la Aurora a las 06:00 horas, seguida por la eucaristía por la tarde y una merienda parroquial. Al día siguiente, jueves 14, se llevará a cabo un pasacalles de papagüevos y juegos tradicionales con merienda.

Escala en Hi-Fi y bola canaria

El viernes 15 se realizará una escala en Hi-Fi para público infantil y adulto, además de una verbena con las actuaciones de “Que Chimba” y DJ Nichel B. La jornada del sábado 16 incluirá un torneo de bola canaria, una sesión de zumba, el tradicional partido de fútbol entre solteros y casados, y la elaboración de alfombras.

Las fiestas concluirán el domingo 17 de mayo con la celebración de la eucaristía, la procesión por las calles del barrio y un espectáculo de fuegos artificiales en la Loma de la Cruz.

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La mayoría de las actividades se desarrollarán en la plaza del barrio y en el entorno parroquial de Las Coloradas, consolidando estos espacios como punto de encuentro para vecinos y visitantes durante los días de celebración.

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