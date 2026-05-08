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“Un estercolero”: el PP denuncia el estado del Parque Santa Catalina y el edificio Miller

El PP ve la parálisis de las obras de la Metroguagua y los daños en edificios emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria como una prueba de la "falta de gestión" municipal

Deterioro en el entorno del parque Santa Catalina y el edificio Miller

Deterioro en el entorno del parque Santa Catalina y el edificio Miller

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Parque Santa Catalina, principal espacio turístico de Las Palmas de Gran Canaria, presenta un estado de abandono que incluye zonas valladas, restos de obra, vegetación sin mantenimiento y elementos de decoración del carnaval sin retirar. Así lo ha denunciado el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento, cuya portavoz, Jimena Delgado, describió el entorno como un "estercolero" y reclamó una intervención urgente del gobierno municipal.

"Lo que debería ser una carta de presentación de la ciudad para vecinos, visitantes y turistas es hoy un ejemplo perfecto del abandono, la suciedad y la falta de gestión", afirmó Delgado, que dirigió sus críticas directamente a la alcaldesa socialista Carolina Darias.

Grietas y desperfectos junto al edificio Miller

El foco de las quejas se concentra especialmente en los alrededores del Edificio Miller, inmueble protegido que muestra grietas y desperfectos visibles en su fachada, y que la portavoz popular calificó de imagen "nefasta" en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

Deterioro en el entorno del parque Santa Catalina y el edificio Miller

Deterioro en el entorno del parque Santa Catalina y el edificio Miller

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Deterioro en el entorno del parque Santa Catalina y el edificio Miller / LP/DLP

A ello se suma la paralización de las obras del subterráneo de la Metroguagua, que han dejado parte del parque vallada de forma provisional sin que se haya concluido ninguna de las actuaciones previstas. "Unas obras en las que ya nadie cree", en palabras de Delgado, que generan, a su juicio, "una imagen de provisionalidad permanente en pleno Parque Santa Catalina".

Daños estructurales en un edificio emblemático

La antigua Oficina de Información Turística, ubicada en un edificio concebido por Miguel Martín Fernández de la Torre, permanece igualmente cerrada y presenta daños estructurales que el PP atribuye a dichas obras. "Lo que debería ser el punto de referencia para orientar y atender a los turistas es hoy una ruina", señaló la portavoz. En el mismo entorno, la carabela instalada frente al Museo Elder muestra signos visibles de quema.

El partido también apunta a problemas de movilidad derivados del cierre de la salida de la calle Nicolás Estévanez hacia la Avenida Marítima, que obliga a los vehículos a realizar desvíos por la calle Néstor de la Torre. "A la suciedad y al abandono se suma una movilidad absurda, fruto de decisiones mal planificadas y de unas obras eternas que han partido la ciudad", indicó Delgado.

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Para el PP, la situación del Parque Santa Catalina es, en palabras de su portavoz, "la mejor fotografía de lo que está ocurriendo en el municipio". "Si el PSOE es incapaz de mantener en perfecto estado el punto más turístico de la ciudad, se entiende perfectamente cómo están el resto de nuestros barrios", subrayó Delgado, que reclamó "orden, limpieza, mantenimiento, planificación y gestión" frente a lo que describió como un gobierno municipal "agotado, sin pulso y resignado a convivir con el deterioro".

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