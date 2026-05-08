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Farolas apagadas, aceras dañadas y calzadas deterioradas: las 600 actuaciones de abril en Las Palmas de Gran Canaria

La Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado actuó en 137 puntos de la calzada y aceras, además de gestionar 469 incidencias en el alumbrado público

Actuación en el pavimento en un punto del municipio de Las Palmas de Gran Canaria

Actuación en el pavimento en un punto del municipio de Las Palmas de Gran Canaria / La Provincia

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha llevado a cabo durante abril más de 600 actuaciones en todo el municipio, con trabajos enfocados en la mejora del alumbrado público y de la red viaria.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, explicó que estos datos reflejan el trabajo continuo de los servicios municipales para atender incidencias y mantener la iluminación y las vías en buen estado, reforzando la seguridad y accesibilidad en la ciudad.

Incidencias en alumbrado

En el área de alumbrado, se gestionaron 469 incidencias, centradas en la revisión de zonas con fallos, puntos de luz apagados o tramos completos con deficiencias, lo que permitió restituir el servicio en calles y espacios públicos de todos los distritos.

Por su parte, la Concejalía de Vías y Obras realizó 137 intervenciones en calzadas y aceras, incluyendo reparación de pavimentos deteriorados, reposición de elementos urbanos, corrección de hundimientos y trabajos de señalización horizontal.

Inspección y seguimiento

Estas actuaciones se complementan con labores de inspección y seguimiento, lo que permite detectar incidencias de forma preventiva y priorizar intervenciones que requieren atención inmediata, optimizando tiempos y recursos.

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Las intervenciones se distribuyeron por diversos barrios, atendiendo tanto a incidencias comunicadas por la ciudadanía como a revisiones y mantenimientos programados, dentro del compromiso municipal de mejorar la calidad de los servicios públicos y el estado general de la ciudad.

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