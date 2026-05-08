Farolas apagadas, aceras dañadas y calzadas deterioradas: las 600 actuaciones de abril en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha llevado a cabo durante abril más de 600 actuaciones en todo el municipio, con trabajos enfocados en la mejora del alumbrado público y de la red viaria.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, explicó que estos datos reflejan el trabajo continuo de los servicios municipales para atender incidencias y mantener la iluminación y las vías en buen estado, reforzando la seguridad y accesibilidad en la ciudad.

Incidencias en alumbrado

En el área de alumbrado, se gestionaron 469 incidencias, centradas en la revisión de zonas con fallos, puntos de luz apagados o tramos completos con deficiencias, lo que permitió restituir el servicio en calles y espacios públicos de todos los distritos.

Por su parte, la Concejalía de Vías y Obras realizó 137 intervenciones en calzadas y aceras, incluyendo reparación de pavimentos deteriorados, reposición de elementos urbanos, corrección de hundimientos y trabajos de señalización horizontal.

Inspección y seguimiento

Estas actuaciones se complementan con labores de inspección y seguimiento, lo que permite detectar incidencias de forma preventiva y priorizar intervenciones que requieren atención inmediata, optimizando tiempos y recursos.

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Las intervenciones se distribuyeron por diversos barrios, atendiendo tanto a incidencias comunicadas por la ciudadanía como a revisiones y mantenimientos programados, dentro del compromiso municipal de mejorar la calidad de los servicios públicos y el estado general de la ciudad.