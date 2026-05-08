Los Gofiones actúan en Schamann: todos los detalles del III Baile de Taifas de Las Palmas de Gran Canaria

La víspera del Día de Canarias suena a timples y sabe a garbanzada en Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad ya empieza a prepararse para vivir su III Baile de Taifas, que repetirá por segundo año consecutivo en el Parque Don Benito, ubicado en Schamann. Con una programación desde las 20:00 hasta las 23:30 horas, el barrio se llenará de folclore, gastronomía típica de Canarias y trajes tradicionales para celebrar e impulsar la cultura isleña.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, presentó este viernes todos los detalles de esta cita junto al coordinador del Instituto Canario de las Tradiciones, David Naranjo. Como novedad en esta tercera ocasión, el acto contará con la actuación de Los Gofiones, a los que se sumarán La Parranda de Teror y La Agrupación Folklórica Los Poliguanches. Asimismo, a lo largo de la noche intervendrán los cuerpos de baile de la Asociación Cultural Dragos y Laurel y de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste.

Al evento se debe acudir con vestimenta tradicional y se podrán consumir platos típicos en los ventorrillos o traerlos desde casa

El 29 de mayo, el parque se convertirá en un gran escenario para disfrutar bailando isas, folías y malagueñas. También habrá algún que otro descanso para poder degustar los vinos y platos tradicionales en los ventorrillos, que estarán disponibles a precios populares. Así lo explicó Darias, quien destacó que este evento de "tradición, canariedad y raíces" es también una manera de acercarse al pasado: "Nos hacen revivir cómo nuestros antepasados disfrutaban de lo nuestro y se reunían en torno a una mesa".

En esa línea, la alcaldesa subrayó la importancia de cuidar la simbiosis entre la modernidad y las tradiciones, tal y como sucede, aseguró, con colaboraciones como la de Quevedo con Los Gofiones. "Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad moderna, abierta y diversa, pero también es una ciudad que cuida y protege su identidad cultural", relató. Por ese motivo, invitó a que acudiesen a la cita tanto los residentes de la capital grancanaria como los de otros municipios de la Isla, independientemente de su edad, para reunirse alrededor de decenas de mesas.

El parque cuenta con un total de 800 plazas que ya se pueden reservar online de forma gratuita

Para acudir a la zona precintada será necesario llevar vestimentas típicas o tradicionales, tal y como recordaron Carolina Darias y David Naranjo. Por su parte, hay que solicitar previamente la reserva de las mesas a través de la página web lpacultura.com, que ya se encuentra habilitada. En total, se han puesto 800 plazas a disposición de la ciudadanía y su adquisición es gratuita.

Además de los platos y guisos que se venderán en los ventorrillos, los asistentes podrán llevar sus propias comidas preparadas desde casa, tal y como manda la tradición de los antiguos bailes de taifas que se celebraban antaño. La cuidada ambientación de la zona incluirá puestos y farolillos como parte del "compromiso de mantener vivas nuestras tradiciones y acercarlas a las nuevas generaciones desde la participación, la alegría y el encuentro colectivo", según matizó la alcaldesa.

Un cartel que mira al pasado

Naranjo aprovechó la ocasión para desgranar el contenido y los significados que se encuentran detrás del cartel del III Baile de Taifas de Las Palmas de Gran Canaria, realizado por el Instituto Canario de las Tradiciones.

En primer plano se puede ver un baúl de madera de cedro, "las mochilas de antes" para irse de viaje, como un pequeño guiño a Los Gofiones. Sobre el baúl hay colocada una prenda de ropa tradicional y un sombrero, mientras que el fondo corresponde a un piso empedrado que simboliza la fusión entre tradición, modernidad y cultura en el barrio de Schamann.

La velada del año pasado reunió a cerca de mil personas repartidas en más de cien mesas que cantaron y bailaron al son de los ritmos de Canarias. Con papas, queso, mojo, guisos y gofio, disfrutaron una noche de tradiciones que dentro de tres semanas tendrá su continuación.

En esas fechas, los toques musicales estuvieron a cargo de las agrupaciones folclóricas Poliguanches, Flor Canaria del Atlántico, Buchito de Café, Susurros Isleños y Dragos y Laurel. Por su parte, la danza en el centro del parque estuvo a cargo del grupo de baile de la Universidad Popular, que este año repite en escena.