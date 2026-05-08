Guanarteme redescubre su pasado: una campaña recopila fotos antiguas a cambio de entradas deportivas

El antiguo Guanarteme es ahora prácticamente irreconocible. En tan solo unos años este barrio de la capital se ha transformado por la explosión turística e inmobiliaria. El callejero ha dejado atrás las casas terreras e infraestructuras modestas por los edificios de varias plantas y hoteles. Ver fotos antiguas del enclave es hacer un viaje a un pasado que se ha esfumado ante los ojos de los propios vecinos. Con el objetivo de recordar la historia del barrio, la asociación de empresarios El Pilar-Farray ha creado una campaña para recopilar fotos antiguas a cambio de un sorteo de un total de 70 entradas para ver a los equipos del Club Voleibol Guaguas, la Unión Deportiva Las Palmas o el Club de Baloncesto Gran Canaria. La campaña, que comenzó el 10 de abril y finaliza mañana ha reunido unas 40 imágenes.

La idea partió de unificar el deporte con los comercios de la zona, así como una colaboración con los centros educativos. Beatriz Pestana, gerente de la entidad asegura que notaron que hay hasta siete centros educativos muy cerca, y querían que los jóvenes redescubrieran su propio entorno a través de las lentes fotográficas. Por ello, presentaron el proyecto en los colegios para que los padres desempolvaran los álbumes familiares en busca de tesoros. «A los niños les ha despertado curiosidad y sorpresa al ver que, por ejemplo, la plaza en la que ahora juegan a fútbol está tan cambiada», cuenta.

Al conocer la iniciativa, y en colaboración con la consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, los tres clubes deportivos donaron las invitaciones a la asociación empresarial. «Queríamos un proyecto que fuera participativo y que invitara a los ciudadanos a compartir y que pusiera en valor la historia del barrio», detalla Pestana.

Sinergias

También buscaban crear sinergias con las asociaciones empresariales, vecinales, culturales y deportivas. Para ello, repartieron unos 150 carteles en los comercios del barrio y así los clientes pudieron beneficiarse de este sorteo, que será un proyecto piloto que podría expandirse. Y es que si la experiencia es positiva está previsto que se traslade a otras zonas comerciales de la ciudad.

Una vecina junto a un coche antigo en Guanarteme. / Cedida

Pestana valoró que gran parte del alumnado no conoce la historia del barrio en el que viven. Por ello, considera que acercarse a las vivencias del pasado puede generar sensibilidades sobre su entorno y valorar, por ejemplo, los pequeños comercios de toda la vida, que cada vez son menos por las compras online y las grandes superficies.

Las dunas

Gracias al proyecto Pestana también se ha sorprendido por los cambios que ha experimentado la zona. Una de las imágenes que más le sorprendió fue la plaza del Pilar, cuando no había una iglesia sino una modesta ermita, que daba paso a un horizonte prácticamente limpio de casas con Las Canteras a un paso. «Me dices que es de Venecia y me lo creo porque no parece la plaza del Pilar», expresa. Al igual que las antiguas dunas de Guanarteme, ahora comidas por el paseo de Las Canteras y las viviendas. «Tampoco estamos hablando de tanto tiempo, hay mucha gente que vivió esos cambios y que te cuenta que recuerdan correr por esas dunas, o perderse entre las plataneras», dice Pestana.

Presentación de la campaña de entradas deportivas por fotos antiguas de Guanarteme. / LP/DLP

Una vez que el sorteo se lleve a cabo y los ganadores reciban sus entradas, desde la asociación están planteando crear una exposición en algún centro educativo o en la propia plaza del Pilar para que el vecindario disfrute de las fotos más espectaculares que se han recabado gracias a la campaña.