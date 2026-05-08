Las Palmas de Gran Canaria recupera uno de sus monumentos: el 'Juguete del Viento' ya gira en La Puntilla

El ‘Juguete del Viento’ de César Manrique ha regresado a la plaza de La Puntilla tras diez años de ausencia. Las Canteras recupera así uno de sus emblemas, que había quedado en el olvido después de un largo proceso burocrático que retrasó su reposición. La obra original fue instalada en 1995 y retirada en 2016, después de que se comprobara que el óxido había corroído gravemente su estructura. Su deterioro era tan avanzado que se determinó que no podía ser reparada, por lo que comenzó el proceso para construir una nueva pieza desde cero. Ahora, el nuevo monumento, elaborado con materiales más resistentes que los originales, está diseñado para durar "20 o 25 años sin tener que tocarlo".

La réplica se ha realizado siguiendo los planos y la gama cromática de la obra original. "Se ha mimado el más mínimo detalle", destacó durante la inauguración la concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez. El material utilizado ha sido acero inoxidable 316, habitual en ambientes marinos por su elevada resistencia a la corrosión y empleado también, por ejemplo, en las barandillas de Las Canteras. La edil explicó, además, que se han empleado pinturas especiales para este tipo de entorno, se ha reforzado la base de hormigón con acero corten y se ha mejorado el sistema de rotación. "Creo que aporta belleza a esta ciudad. Es un emblema en un espacio privilegiado y para nosotras ha sido un honor y un placer poder recuperarlo", afirmó Martínez.

Colores originales

El proyecto, presupuestado en 290.009 euros, fue adjudicado a la empresa Isidro Hernández e Hijos, con el apoyo del ingeniero Aquilino Dorta, quien ha participado en la creación de once juguetes del viento. "Quedamos pocos ingenieros artesanos capaces de hacer este tipo de juguetes", señaló. La construcción del monumento del artista lanzaroteño ha combinado ingeniería y procesos artesanales. Para su elaboración fue necesario fabricar una a una las 52 piezas a partir de una chapa plana de tres milímetros. También se pintaron manualmente, con varias capas, para reforzar la resistencia de los colores frente a los agentes externos.

La escultura ‘Juguete del Viento’ en La Puntilla antes de su retirada en 2016. / Yaiza Socorro

En cuanto a la gama cromática, se ha recuperado la original, ya que en una restauración anterior el Ayuntamiento capitalino sustituyó los colores por tonos más intensos. Por ello, para muchas personas puede resultar llamativo ver ahora los colores auténticos, distintos a los que permanecían en la memoria colectiva antes de que la escultura fuera retirada.

El efecto del viento

En noviembre de 2016, la escultura fue desmontada con la intención inicial de repararla. Sin embargo, un estudio técnico reveló que no podía volver a instalarse en su ubicación, ya que el óxido había afectado al 60% de sus piezas tras años sin el mantenimiento adecuado. De hecho, la obra había dejado de girar con la fuerza de los alisios, un movimiento esencial en la concepción artística de Manrique. Ahora, el ‘Juguete del Viento’ vuelve a girar en La Puntilla, aunque el viento no acompañó durante el día de la inauguración. "El día que haya tormenta hay que venir a La Puntilla a disfrutar de esto con 70 kilómetros de viento, porque tiene que ser un espectáculo", apuntó el ingeniero.

Trabajos de pintura del 'Juguete del Viento'. / José Carlos Guerra / LPR

Tras su retirada, las piezas originales quedaron almacenadas en las dependencias municipales de La Favorita, a la espera de que se formalizara un nuevo convenio con la Fundación César Manrique para crear una réplica. La burocracia y los dilatados plazos de la administración municipal retrasaron esa colaboración hasta 2022, mientras que la adjudicación de los trabajos se produjo en noviembre de 2025. Y tras el proceso de construcción, que comenzó en enero, la obra del creador lanzaroteño regresa a su enclave original bajo la mirada de los viandantes. "Hemos recuperado este monumento porque esta ciudad necesita belleza y eso nos lo da este tipo de monumentos públicos de los que podemos disfrutar todos y todas", opinó Martínez.