Un paseo por la memoria coreana de Canarias en 120 fotografías: el Puerto de Las Palmas acoge el Gran Fest con K-Pop, dramas y cocina de Corea

Desde la llegada Ganghwa 601 en mayo de 1966 hasta ahora han pasado 60 años, seis décadas de historia de una relación entre la comunidad coreana y la canaria que podrá recorrerse este sábado a través de 120 fotos que se han recopilado para conmemorar el aniversario de esta unión de culturas que nació al amparo de la actividad pesquera en el Puerto de Las Palmas.

La muestra es tan solo una de las propuestas del Gran Fest, un festival organizado por el Consulado de Corea y la comunidad coreana que se celebrará en la plaza de Canarias, en suelo del Puerto de Las Palmas, entre las 13.00 y las 20.00 horas, y que incluye numerosas actividades relacionadas con la gastronomía y la cultura de este país asiático.

Una memoria en 120 imágenes

Las fotografías que conforman esta exposición proceden de los archivos de una veintena de familias coreanas, del Consulado y de la Escuela Coreana y han sido realizadas a lo largo de los 60 años que han transcurrido desde el inicio de la historia de esta comunidad asiática en Las Palmas de Gran Canaria.

Entre las imágenes que podrán observarse se encuentran escenas de la actividad en el Muelle Pesquero de La Luz, la llegada de buques de guerra de la República de Corea, la visita del que fuera presidente del país, Chun Doo-hwan, la celebración de un campeonato deportivo de coreanos en Europa o un encuentro amistoso entre un equipo coreano de ssireum -una lucha tradicional- con otro de lucha canaria.

Visita a Las Palmas de Gran Canaria de Chun Doo-hwan cuando era presidente de Corea del Sur / Comunidad coreana

Pero también se podrán observar algunas de las escenas cotidianas de las familias coreanas que se asentaron en la capital grancanaria, una población que llegó a rozar las 15.000 personas y que hoy en día es inferior al millar, y que ha contribuido al desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria y la isla.

Del puerto a la cultura popular

Ahora, la vinculación de Canarias con Corea va mucha más allá de la actividad pesquera. La gastronomía y expresiones culturales como el cine, la música y la danza han ido ganando adeptos entre la población de las islas, y precisamente serán los protagonistas del Gran Fest, en el que también se escenificará la unión entre las dos comunidades a través de la fusión de muestras artísticas.

Tras la tradicional ofrenda floral ante el mausoleo del Cementerio de San Lázaro donde reposan los marineros fallecidos, el embajador de Corea en España, Lim Soosuk, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, entre otros representantes, inaugurarán este evento cerca de la escultura Greetingman.

Música, danza y tradición

A partir de ahí, el vencedor del K-Pop World Festival en Canarias, Alex, interpretará una canción conmemorativa compuesta por el DJ Dave Jeon, un coreano de segunda generación en las islas.

Grupo de coreanos en el Puerto de Las Palmas / Comunidad coreana

A continuación se desarrollará un amplio programa de actividades como la actuación de un grupo de música tradicional canaria, un concierto de gayageum, un instrumento coreano similar a una guitarra que será tocado por Gran Dong, una intérprete que reside en Madrid y participó en la grabación de la banda sonora de la película Umma. Junto a ella estará el guitarrista de Ingenio José María Rodríguez. También habrá un espectáculo de danza de máscaras Talchum, que aborda con el movimiento y humor temas sociales, y una sesión de narración oral con Orlando Santana, que compartirá cuentos coreanos.

Asimismo, el Gran Fest contempla la celebración de tres concursos, uno de K-Pop, uno de Cosplay y otro de K-Dance, y una fiesta con Dave Jeon antes de la entrega de los premios y el cierre de la jornada.

Cocina, talleres y actividades

Por otro lado, están previstas dos exhibiciones de cocina, a las 14.20 horas y a las 15.30 horas, a cargo de cocineros de varios restaurantes coreanos que utilizarán como base para sus propuestas gastronómicas productos del mar. También habrá un taller de Minhwa, la pintura tradicional coreana que se conoce como ‘la pintura del pueblo’. Kim Kyoung Bok será la encargada de enseñar a usar esta técnica sobre abanicos.

Otros atractivos del Gran Fest son la posibilidad de adquirir productos del mar de Corea, participar en un club de K-Drama y fotografiarse con la vestimenta hanbok, la ropa tradicional de ese país.