Mesa y López premia a los ganadores del vigésimo Concurso Fotográfico en Las Palmas de Gran Canaria

La Zona Comercial Mesa y López dio a conocer este sábado en Las Palmas de Gran Canaria el fallo del XX Concurso Fotográfico, en una edición marcada por la participación de más de 200 personas y una dotación total de 4.700 euros en premios. La entrega se celebró en la rambla junto a la Plaza de España, donde se expusieron durante la jornada las imágenes seleccionadas del concurso de fotografía rápida celebrado el 25 de abril.

El certamen planteó a los participantes el reto de captar, en un tiempo limitado, seis temas sorpresa propuestos por la organización. El jurado estuvo integrado por Dácil Bueno, José Barrera y Víctor J. García Martínez, comisario del concurso, que valoraron la creatividad y el enfoque narrativo de las series y fotografías presentadas.

Categoría sénior

En la categoría sénior, Teresa Serna obtuvo el premio a la Mejor Serie Fotográfica, patrocinado por Cajasiete, un reconocimiento que distingue la presentación conjunta de los seis temas por un mismo participante.

En los galardones individuales por tema, Lorenzo Pérez Lázaro fue premiado en “Debí tirar más fotos”, patrocinado por la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Paula Bosch Expósito recibió el premio por “Moda juvenil”, patrocinado por Guess. Chira Jerez Jiménez se impuso en “A contracorriente”, patrocinado por Duke Fotografía.

El reconocimiento en “Pequeñas cosas” fue para Onelia del Pino Benítez Gómez, con patrocinio de Turismo LPA Las Palmas de Gran Canaria. En “Con altura” ganó Gabriela Alemán González, patrocinado por Guaguas Municipales. Y Sergio Ramírez Galván fue distinguido en “He visto una luz”, con patrocinio de la Fundación “la Caixa”.

El jurado concedió además menciones especiales en categoría adulta a Héctor Jesús García Barrera, Isabella Clavijo Correa, Noemí Hernández Cruz, Lara Collado Martín y Carmelo Santana Ortega.

Categoría juvenil

En la categoría juvenil, el primer premio —patrocinado por Gilmar Real Estate Canarias— recayó en Nazareth Bolívar Ruiz. El segundo fue para Diego González Vidal y el tercero para Ana Hernández Alfaro. También fueron premiados Dorian Fernández Gutiérrez, Saúl Guerrero Hernández, Nora Almond Santana, Valentina Vega de las Heras, Gerónimo González Díaz, Hermes Karadimos y Aitana Sánchez Santiago.

Participantes del Concurso de Fotografía Zona Mesa y López. / Rafa Cerpa

Las menciones especiales juveniles se otorgaron a Irene Checa Delgado, Sofía Martínez Carrascosa, Sole Vera, Lucía Karadimou y Ulises Armas Hernández.

La exposición al aire libre permitió al público ver al menos una imagen de cada participante, convirtiendo la rambla de Mesa y López en un espacio abierto dedicado a la fotografía durante la jornada de entrega.

Acto institucional

La entrega de premios contó con la presencia del viceconsejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, además de representantes institucionales, patrocinadores y miembros de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, organizadora del certamen.

Un niño en el Concurso de Fotografía Zona Mesa y López. / Rafa Cerpa

La programación del 20 aniversario continuará del 15 al 23 de mayo con el “Pasearte Fotográfico”, que llevará las imágenes ganadoras a los escaparates de la zona comercial. Además, las fotografías premiadas y las menciones especiales formarán parte de una exposición colectiva del 5 de junio al 5 de julio en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, en Mesa y López.

El concurso cuenta con el apoyo de entidades y empresas como Cajasiete, Duke Fotografía, Guess, Fundación ‘la Caixa’, Turismo LPA, Guaguas Municipales, Ámbito Cultural El Corte Inglés, Herrera Cerpa Óptica/Audio, Gilmar Real Estate Canarias, McDonald’s, Mercado Central, Rocasa, Albert Joyeros, El Trastero Tasca Urbana, Ad7 islas, Liceo 2000 y Pecan Suministros.