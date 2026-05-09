Vecinos de Tafira Alta tras el robo con violencia a un supermercado: "Todos los comercios están asustados"

Un grupo de vecinos de Tafira Alta se ha concentrado este sábado en apoyo a los propietarios del supermercado Hermanos Rogelio tras el robo que sufrieron el martes. "Han pasado un susto muy grande y no hay derecho", asegura la portavoz de la asociación de vecinos de Bandama Tafira Alta, Amparo Alemán. La residente asegura que el suceso ha causado gran conmoción en el vecindario y también que el resto de empresarios están "asustados". "Cerca hay una farmacia y una librería y tienen miedo", detalla.

En el robo están implicados presuntamente dos hombres que accedieron encapuchados y armados con un machete y sustrajeron el dinero de la caja registradora. Los autores se dieron a la fuga supuestamente con un vehículo robado tras cometer el asalto. Fue muy rápido, ya que se completó en apenas unos minutos porque los atracadores se hicieron rápidamente con la caja y se marcharon en breves instantes del establecimiento.

El supermercado de Tafira donde tuvo lugar el atraco. / Google Maps

Desde la asociación de vecinos reclaman más presencia policial en las calles para evitar este tipo de incidentes. "El barrio está en abandono", afirma Alemán. La vecina cuenta que desde hace tres años vienen denunciando la sensación de inseguridad en el barrio. Sin embargo, tras "luchar" para cambiar la situación vivieron un año de tranquilidad. Un remanso de paz que se rompió como un jarro de agua fría tras el acontecimiento que vivieron en el supermercado el pasado martes.

Otros altercados

"Hace poco robaron un coche, hemos sufrido la rotura de cristales y hemos visto a gente asomarse por encima de los muros", destaca. Un grupo de WhatsApp es el medio que tienen los residentes para alertarse entre sí ante estas tentativas, pero ahora exigen el patrulleo de sus calles.

Alemán observa que la situación se traslada también a otros enclaves de la capital: "No se puede tener a los barrios abandonados". Para la portavoz, la sensación de inseguridad ha alcanzado un límite en Tafira Alta y considera que la situación "no puede seguir así".