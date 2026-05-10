Funeral por Guanarteme: vecinos denuncian la "muerte" del barrio por la gentrificación

El antiguo Guanarteme ha muerto. El barrio ha cambiado su identidad popular por la gentrificación que levanta edificios de varios pisos, impone alquileres desorbitados y hace florecer comercios 'instagrameables'. Este domingo se ha celebrado un funeral simbólico para despedir un barrio que ya no existe y que en gran medida ha expulsado a sus vecinos de toda la vida. Con una banda de jazz, carteles, coronas de flores y ataúdes, un grupo de personas vestidas de negro pasaron por algunos de los enclaves que han marcado la degradación social del barrio.

La manifestación comenzó en el antiguo Cine Guanarteme, actualmente abandonado. "Ahora somos espectadores, pero no de la gran pantalla sino del olvido", defendieron los manifestantes.

La integrante de la asociación Guanarteme se Mueve, Xiomara Cruz, detalla que no hay "infraestructura para la gente de aquí, sino que es un negocio" y señala que el Ayuntamiento es quien se está lucrando.

Pérez explica que está siendo un proceso silencioso porque se hace de forma paulatina a través de las "grandes construcciones, la masificación del barrio, el cierre de pequeños comercios, el tráfico constante, el cierre de las calles y las expropiaciones de las casas terreras".

Por su parte, el miembro de Derecho al Techo, Jonathan Mesa, considera que lo que ha sucedido en Guanarteme ya se está trasladando a otros puntos de la ciudad, sobre todo en la franja de Las Canteras. "Aquí no hay ningún proyecto de vivienda pública, no hay un proyecto de un parque para todas y lo único que hay son torres de casas que son excesivamente caras", valoró.

Este proceso de transformación no es reciente, sino que responde a una evolución sostenida durante décadas. Guanarteme no solo ha experimentado un aumento significativo de población, sino también un crecimiento vertical que ha alterado su fisonomía tradicional. Los edificios de gran altura se imponen cada vez más frente a las casas terreras, muchas de las cuales han sido derribadas o están destinadas a desaparecer según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este modelo urbanístico ha generado un fuerte rechazo entre colectivos vecinales, que denuncian una planificación orientada a la rentabilidad y no al bienestar común. Desde estas asociaciones advierten además de que el barrio no está preparado para soportar este tipo de desarrollo.