La intrahistoria de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria: una jefatura agitada durante una década

La dimisión de la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha sacudido esta semana la política de seguridad del Ayuntamiento capitalino y deja un final incierto al no conocerse a su sucesor. Carmen Delia Martín Mederos llegó a la jefatura en noviembre de 2019 y comenzó su andadura envuelta en la polémica. La evolución del cuerpo ha estado marcada por la judicialización de los altos cargos y el pulso con los agentes, quienes ya están avisando que no harán horas extra en la visita del papa. De hecho, el anuncio del cese llegó apenas unos días después de que ella misma denunciara en los tribunales la instrucción horaria del cuerpo policial.

Con más de 35 años de experiencia en el cuerpo y primera comisaria principal de las policías locales de Canarias, Martín Mederos ha sido la primera mujer en asumir la jefatura de la Policía Local de la capital grancanaria en sus 167 años de historia. Este nombramiento llegó pocos meses después del de Rosa Rodríguez, también comisaria de la Policía Local capitalina, como jefa de Bomberos. Los dos principales cargos en materia de Seguridad en el Ayuntamiento capitalino quedaban entonces en manos de mujeres, una situación inédita en Canarias.

La destitución de Saavedra Brichis

Martín Mederos tomó relevo a Carlos Saavedra Brichis, quien fue cesado en junio de ese mismo año tras asumir el cargo en diciembre de 2016. El entonces alcalde, Augusto Hidalgo, decidió cesarlo alegando «pérdida de confianza». Meses antes de su destitución, el comisario principal se negó a firmar el informe de seguridad de la cabalgata del Carnaval 2019. Este denunció «graves irregularidades» en el documento y consideró que estas le podrían ocasionar un problema en caso de darle el visto bueno y producirse después un incidente.

Carmen Delia Martín Mederos en un acto de honores y distinciones de la Policía Local en 2022. / Juan Castro

El Ayuntamiento capitalino le acusó de «deslealtad» y de querer tumbar eventos públicos -la cabalgata de Carnaval es el acto más multitudinario de la ciudad-. Argumentos que no fueron suficientes a ojos del juez. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 sentenció en diciembre de 2024 que el despido de Saavedra Brichis era nulo. Una sentencia que fue ratificada por el TSJC el pasado mes de abril y que deja la puerta abierta a su reincorporación.

La sentencia del TSJC tan solo cambia la calificación del despido de nulo a «anulable». Lo que a efectos prácticos según su abogado, Alberto Hawach, tiene las mismas repercusiones. De ahí que el jueves solicitaran al juez de la Plaza 5 del Tribunal de Instancia, sección de lo Contencioso-administrativo, la reincorporación del comisario principal a su puesto como jefe, aprovechando que la plaza acaba de quedar vacante.

Posibles candidatos sucesores

La Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias establece que la jefatura debe ocuparla un miembro de la escala superior. De ahí que Saavedra Brichis sea uno de los posibles candidatos -hoy día es primer suplente de la jefatura del cuerpo-. Los otros dos comisarios en el cuerpo capitalino son Rosa Rodríguez, actual directora de Seguridad y Emergencias, y José Luis de los Reyes, hoy comisario en la Policía autonómica.

Lo cierto es que el caso que afecta a Saavedra Brichis no es el único que ha rondado los altos cargos de la Policía Local capitalina y de la propia Martín Mederos. El nombramiento de José Luis de los Reyes, de Rosa Rodríguez y de ella misma como comisarios en 2015 fue llevado a los tribunales. En este caso, el jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, denunció el proceso selectivo de su ascenso ante el Contencioso-administrativo.

El juez desestimó el recurso de Armas mediante sentencia el pasado abril. En cualquier caso, la resolución incluye un reproche al Ayuntamiento por cómo transcurrrió el proceso selectivo. Es más, el Tribunal Supremo anuló en 2022 las bases de dicha oposición, convocada en 2013, aunque el Consistorio mantuvo el rango de los beneficiados al entender que estos ya ocupaban sus puestos.

La alcaldesa Carolina Darias y la jefa de la Policía Local, Carmen Delia Martín Mederos, en un acto de Honores y Distinciones del cuerpo, en 2025. / ANDRES CRUZ

Pese a todo, Martín Mederos ascendió en octubre de 2024 a comisaria principal, hecho que fue calificado como «histórico» por parte de la alcaldesa, Carolina Darias, «por romper un techo de cristal complicado». La ahora exjefa se convirtió así en la primera mujer en alcanzar dicho puesto en las policías locales de las Islas.

La presión de los sindicatos

A la presión de los juzgados se le suman las de los trabajadores del cuerpo. Los sindicatos (USPB, CCOO, UGT y Csif) solicitaron en enero el cese de Martín Mederos por «una gestión negligente de los recursos humanos y materiales». Y es que las relaciones entre los agentes y la administración han estado años deterioradas, en gran medida por la falta de personal. Actualmente el cuerpo tiene cubiertas 474 plazas de las 677 de las establecidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

La situación se agravó en las oposiciones convocadas en diciembre de 2021. Este proceso selectivo no pudieron cerrarlo hasta enero de 2025. Tres años en los que impugnaciones y la burocracia dilataron la entrada de nuevos agentes mientras se producían jubilaciones de agentes. La necesidad de cubrir los eventos con personal extra hizo que pronto acumularan demasiadas horas. Lo que trajo consigo la imposibilidad de pagarlas en tiempo y forma.

Conflicto laboral en la Policía Local

Los agentes se plantaron en septiembre de 2024 e iniciaron un conflicto laboral, negándose a hacer horas extra en los grandes eventos. Este conflicto quedó cerrado provisionalmente entre diciembre y enero con la negociación de la instrucción horaria, entre otras medidas. Un acuerdo aplaudido por ambas partes que la ahora exjefa del cuerpo llevó al juzgado la semana pasada.

Por el momento, los sindicatos ya han alertado: no harán horas extra en la visita del papa, el mayor reto en materia de seguridad que ha vivido la ciudad en su historia. Todavía les deben la productividad de septiembre del año pasado en adelante y no han negociado las de este ejercicio. También les deben el pago de horas extra de 2024.