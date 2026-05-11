Retiran la mancha de hidrocarburo y desactivan la prealerta por contaminación marina en Las Palmas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias activó a las 11:00 horas de este lunes la situación de prealerta por contaminación marina en el litoral de Las Palmas de Gran Canaria tras detectarse una mancha de aproximadamente 100 por 10 metros al este de la punta del muelle Reina Sofía. A las 13:20 horas, Capitanía Marítima ha confirmado que la mancha de hidrocarburo ha sido retirada y se ha desactivado el Plateca.

La mancha, de unos 1.000 metros cuadrados, fue localizada a algo menos de dos millas del principal muelle del Puerto de Las Palmas. La Autoridad Portuaria activó su plan interno de emergencias en fase 1, mientras que también se puso en marcha el Plan Marítimo Nacional.

El capitán marítimo de Las Palmas, Ignacio Gallego, explicó que la mancha fue reportada durante la mañana en las proximidades del puerto. En un primer momento se activó el Plan Marítimo Nacional en fase de alerta y, tras confirmarse que se trataba de hidrocarburo, se elevó a fase de emergencia en situación 1.

Desde ese momento, los equipos trabajan en las labores de limpieza y control del vertido. Gallego señaló que no se trata de una cantidad elevada y que la previsión es que la situación pueda quedar solventada a lo largo de la mañana.

Según la Dirección General de Emergencias, Salvamento Marítimo mantiene el vertido controlado. La Salvamar Nunki se encuentra en la zona realizando labores de dispersión mecánica para acotar la afección.

Además, las autoridades están pendientes del resultado de las comprobaciones que realizará el helicóptero de SASEMAR, que permitirá evaluar con mayor precisión la evolución de la mancha.

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La activación de la prealerta dentro del PLATECA busca reforzar la coordinación entre administraciones y organismos implicados, así como garantizar el seguimiento de la situación y la disponibilidad de los recursos necesarios.