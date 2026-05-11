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Cortes de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria: la mejora la red de saneamiento en la calle Bernardo de la Torre obliga a reordenar la circulación

Los trabajos de sustitución de un albañal en la vía pública garantizarán la correcta evacuación de aguas residuales sin afectar al suministro de agua

Imagen de archivo de obras de saneamiento realizadas en Guanarteme.

Imagen de archivo de obras de saneamiento realizadas en Guanarteme. / José Carlos Guerra

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La empresa mixta de Aguas de Las Palmas, Emalsa, realizará entre este martes 12 de mayo hasta el jueves 14 trabajos de reparación y mejora en la red de saneamiento de la calle Bernardo de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria. La actuación se desarrollará a la altura del número 35 y consistirá en la sustitución de un albañal, una tubería subterránea destinada a la evacuación de aguas residuales.

Con motivo de la obra, será necesario cerrar el tramo de Bernardo de la Torre comprendido entre Franchy Roca y Los Martínez de Escobar. En ese sector solo se permitirá el acceso a garajes, según ha informado la compañía.

Coordinación y desvíos alternativos

La entidad ha señalado que mantiene la coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Local y Guaguas para reducir las afecciones. Entre las medidas previstas figuran la señalización de desvíos alternativos y la gestión del tráfico en el entorno inmediato de los trabajos.

La intervención se enmarca en las tareas de mantenimiento de la red municipal de saneamiento, con el objetivo de garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales y el buen estado de las infraestructuras.

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Sin afección al suministro de agua

Al tratarse de una actuación en la red de saneamiento, el servicio de abastecimiento de agua no se verá afectado durante la ejecución de los trabajos.

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