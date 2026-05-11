Cuatro empresas compiten por el contrato de recogida de basuras de Las Palmas de Gran Canaria

Hasta cuatro empresas han presentado ofertas para optar al nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sacó a concurso el nuevo contrato de limpieza el pasado mes de marzo con un presupuesto base de 156.931.162 euros y una duración de ocho años. El objetivo será poder renovar un servicio que lleva en nulidad desde diciembre de 2020, por lo que ha ido deteriorándose desde entonces, hasta tal punto que, por este y por otros motivos, en octubre del año pasado el Consistorio decidió recurrir a un contrato de emergencia.

Tras el cierre del plazo para presentar ofertas este lunes, 11 de mayo, las empresas concurrentes son la UTE conformada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal CEE Canarias; la UTE integrada por Acciona Servicios Urbanos y Bitumex; Valoriza Servicios Medioambientales; y Urbaser. El Ayuntamiento capitalino deberá ahora valorar las ofertas económicas basándose en los criterios establecidos en los pliegos, así como analizar la documentación administrativa y técnica presentada por cada una de ellas. Una vez hayan escogido una podrán proceder a la propuesta de adjudicación.

Aumento de la plantilla

El nuevo contrato contempla una mejora del servicio a diferentes niveles. Los pliegos incluyen la adquisición de un centenar de nuevos vehículos para recogida y mantenimiento, entre los que se incluyen camiones recolectores, furgonetas especializadas, equipos con grúa y maquinaria de limpieza. También habrá un aumento de la plantilla en unos 190 trabajadores. El objetivo será poder aumentar la frecuencia de recogida en todos los barrios, incluyendo los fines de semana, para dar una cobertura más homogénea.

Los pliegos incluyen la compra de un centenar de nuevos vehículos para recogida y mantenimiento

La idea será renovar los contenedores de basura en los cinco distritos del municipio. El pliego contempla 10.000 unidades nuevas para sustituir a los existentes y ampliar su número. Estarán configurados en 'islas ecológicas' completas con unidades para las cinco fracciones: restos, papel y cartón, envases ligeros, vidrio y materia orgánica -el contenedor marrón-, cuya implantación se está implantando progresivamente.

El contrato incluye además la incorporación paulatina de herramientas tecnológicas para el seguimiento y control del servicio. Precisamente, la semana pasada la ciudad completó una experiencia piloto de monitorización de los contenedores mediante inteligencia artificial. La intención de esta tecnología será también fomentar el reciclaje y la economía circular.

La idea será renovar los contenedores de toda la ciudad con 10.000 unidades, incluido el de restos orgánicos

“Este contrato supone un paso decisivo para modernizar y reforzar uno de los servicios esenciales de la ciudad, adaptándolo a las necesidades actuales de los barrios", indicó el concejal de Higiene Urbana, Héctor Alemán, en un comunicado este lunes. “El nuevo modelo permitirá mejorar la frecuencia de recogida, ampliar la separación selectiva de residuos y renovar de manera integral los medios humanos y materiales destinados al servicio”, concluyó.

Este es uno de los dos grandes contratos de limpieza que la ciudad tiene pendientes adjudicar desde hace varios años. En los próximos meses deberá salir a concurso el contrato de limpieza viaria y mecanizada. Con un presupuesto base de 334 millones de euros, este lleva vencido desde 2018. Los pliegos incluyen 152 unidades mecanizadas -carros portacubos, hidrolimpiadoras, barredoras y camiones con cestas para trabajos en altura-. También se renovarán todas las papeleras hasta llegar a las 7.400 unidades.

Dos recursos en contra

Sobre este contrato pesan dos recursos presentados ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos durante el proceso de licitación. Uno ha sido interpuesto por el sindicato UGT, quienes argumentan que los pliegos están infrafinanciados en la partida de personal y que no cubriría lo suficiente la cobertura de las bajas o vacaciones. El segundo corresponde a TSM Servicios Integrales, una empresa de seguridad y conserjes.

Tras más de un lustro operando con el servicio vencido y ante la demora en la llegada de estos dos nuevos contratos, el Ayuntamiento recurre a un contrato de emergencia desde noviembre del año pasado. Este incluye tanto la recogida de residuos sólidos urbanos como la limpieza viaria. Esta medida fue adoptada tras recibir miles de quejas ciudadanas por el estado en el que se encontraba la ciudad y otras complicaciones que generaron un riesgo para la salud pública.