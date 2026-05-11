Nuevos desvíos en Belén María por las obras en la Avenida Marítima: estos son los cambios desde el 13 de mayo

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias activará a partir del próximo miércoles, 13 de mayo, nuevos desvíos y modificaciones en la circulación en el entorno de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, que afectarán a la movilidad de vehículos. Estos cambios se deben al avance de las obras del proyecto de soterramiento de la Avenida Marítima y la mejora de los enlaces Belén María–Torre Las Palmas (Fase I, Enlace Belén María).

Según informó la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, estas afecciones se enmarcan en la fase de ejecución de los desvíos de servicios afectados por la obra. En este ámbito se contemplan actuaciones sobre redes de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones y suministro eléctrico, lo que obliga a ampliar el área de ocupación de los trabajos.

Sin cierres totales

La Consejería señala que se mantendrán operativos dos carriles por sentido tanto en la GC-1, en ambos sentidos, como en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, principal acceso a la zona industrial de El Sebadal. De forma excepcional y temporal, no obstante, podría producirse la reducción a un único carril por sentido en determinados momentos de la ejecución.

El departamento autonómico indica que no se contemplan cierres totales de la circulación y que se preservarán en todo momento los movimientos habituales del tráfico, aunque con señalización provisional y ajustes en la zona de obras.

¿Dónde se concentran los cortes?

Los cambios se concentrarán en la glorieta de Belén María, en el tramo de la GC-1 más próximo a la intersección —aproximadamente 500 metros en ambas calzadas— y en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez.

Desde la Consejería se recomienda a los conductores planificar los desplazamientos con antelación y prestar especial atención a la señalización provisional instalada en el entorno de los trabajos, con el objetivo de mantener la seguridad y la fluidez del tráfico durante el desarrollo de la obra.