Los menús ecológicos y los productos frescos que acercan el campo a la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria

Encontrar una finca con vegetales frescos en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria parece una tarea imposible, pero existen pequeños comercios que lo hacen un poco más sencillo. Uno de ellos es La Zanahoria, un mercado ecológico que lleva desde 1995 trayendo los mejores productos del campo a la ciudad. Pero este negocio, que tiene varios puntos de venta, ofrece mucho más que materias primas de calidad: su larga cadena incluye un huerto propio, colaboraciones con otros agricultores, la elaboración diaria de menús caseros y formaciones para que los más pequeños y pequeñas aprendan en contacto con la tierra.

Regentado por Rosa María Campos y Paco Armas, La Zanahoria tuvo una evolución, nunca mejor dicho, completamente orgánica: "Empezamos porque éramos agricultores ecológicos y, sin grandes aspavientos, nos vimos con verdura para comercializar". Primero llegó la venta ambulante, luego se animaron a buscar su primer local y poco a poco la cosa fue creciendo, hasta que llegaron al punto donde están ahora y se consolidaron como un referente en la ciudad para la alimentación saludable.

Su amplia gama de vegetales procede de agricultores locales y de su propia finca

La joya de la corona de sus locales son las frutas y verduras ecológicas que tienen colocadas en encantadores recipientes. Provienen de diversas fincas repartidas por toda la isla, ya que trabajan con agricultores y otros productores locales que provienen de distintos municipios. Pero su oferta es mucho más amplia y aglutina una gran diversidad de productos: huevos, carnes, seitán, tempeh, tofu, quesos, granos, etc. Lo mismo que un pequeño supermercado al uso, pero en versión ecológica, natural y orgánica.

"Hemos ido llegando a las necesidades que veíamos de la gente. Lo más importante es la fruta y la verdura del país, siempre ha estado en el centro de la iniciativa. Luego hemos ido complementando con alimentación envasada, hemos puesto carne, productos vegetarianos... Hemos tenido un buen diálogo con los clientes", desgrana Paco.

Menús de cuatro piezas

Uno de sus grandes atractivos son los eco-menús, elaborados todos los días con productos frescos. Incluyen tres platos y un postre por 13,95 euros que se compone de un plato de cuchara –que puede ser una crema o un potaje–, una ensalada, un plato con algún cereal o pasta y un postre casero –natillas y flanes– o una pieza de fruta.

También se pueden pedir platos sueltos o tartas y bollería ecológica, además de unos panes que preparan solo los miércoles y jueves con levadura de masa madre, ya sean de espelta o de sarraceno con frutos secos.

Su propia finca

Paco y María Rosa tienen su propia finca en Santa Brígida, donde cosechan vegetales como lechugas, acelgas, kale, perejil, cilantro, rúcula o albahaca. Sus muchos años de experiencia en el sector les han ayudado a profundizar en sus conocimientos sobre los distintos tipos de tierras y climatologías, que hacen que determinadas ubicaciones sean más favorecedoras para ciertos cultivos: "Las tierras de costa suelen ser de mejor calidad, aunque también hay buena tierra en Telde, que es zona agrícola y tiene la mejor proporción de arcilla y arena".

Curiosamente, ni Paco ni Rosa María proceden de familias con una larga tradición agrícola, sino que la han gestado por su propio interés. Rosa María nació en una familia urbana y, aunque es maestra, encontró una gran pasión en trabajar la tierra. Por ello, decidió aunar ambas disciplinas impartiendo clases a los pequeños agricultores que acuden a los cursos que ofrece La Zanahoria.

Paco, uno de los dueños del local, destaca la "pasión por la tierra" que le transmitió su abuelo

En el caso de Paco, el germen estaba sembrado con sus abuelos, que sí eran agricultores, aunque sus padres se decantaron por el sector del comercio. Todos los veranos iba a Lanzarote, donde vivían ellos, y allí aprendió a faenar a partir de sus enseñanzas.

"Mi abuelo es una referencia", señala Paco, para añadir que le transmitió "mucha pasión por la tierra". En cualquier caso, Paco matiza que Rosa María es "la verdadera alma" del negocio, dado que el punto de partida de "llevar la huerta a la ciudad" vino de ella; el resto fue ir construyendo verdura a verdura.

Un servicio a domicilio

La Zanahoria incluye un servicio personalizado de entrega a domicilio para aquellos clientes que tengan dificultades para trasladar sus compras. El rango de edad de las personas que entran por sus puertas es muy variado; tanto, que hay algunos clientes que entraron por primera vez siendo niños, de la mano de sus padres, y hoy en día continúan comprando en sus locales ya como adultos. Esa es, para Paco, una de las partes más bonitas de dedicarse a esto: "Se han ido haciendo mayores con nosotros".