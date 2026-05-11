Cuando la adolescencia estira la cuerda: el taller gratuito para familias en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lanza el proyecto 'Estirando la cuerda' para dotar de herramientas a familias y profesionales que trabajan con adolescentes
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del área de Juventud, pondrá en marcha este mes el proyecto ‘Estirando la cuerda’, un programa dirigido a familias y a profesionales que conviven o trabajan con adolescentes para ofrecer herramientas centradas en el vínculo, la comunicación y el acompañamiento emocional.
Las actividades se desarrollarán en tres sesiones gratuitas los días 14, 21 y 28 de mayo, en horario de 18:30 a 20:00 horas, en La Grada Espacio Joven Creativo. La propuesta plantea un espacio de apoyo y aprendizaje compartido para intercambiar experiencias y adquirir recursos prácticos orientados a comprender mejor esta etapa.
Comunicación y convivencia
Según informa el Consistorio, las sesiones abordarán claves relacionadas con la convivencia, la gestión emocional y la comunicación con adolescentes, con el objetivo de favorecer relaciones más saludables y entornos de confianza tanto en el ámbito familiar como en el educativo y profesional.
La concejala de Juventud, Carla Campoamor, indicó que “acompañar la adolescencia supone en muchas ocasiones enfrentarse a nuevos retos para las familias y profesionales, por lo que creemos fundamental crear espacios donde compartir inquietudes y herramientas desde el cuidado y la cercanía”. Asimismo, destacó que “este taller pretende reforzar la comunicación y los vínculos afectivos, ayudando a afrontar esta etapa desde una perspectiva más consciente y respetuosa”.
La iniciativa se enmarca en las acciones del área de Juventud orientadas al bienestar emocional y al acompañamiento de la juventud y de sus entornos cercanos. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción y consultar la información disponible a través del enlace habilitado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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