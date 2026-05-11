La historia de tres perros atados a un poste y abandonados en Guanarteme, uno con cojera: "Que el dueño pague por ese abandono"

Atados a un poste, abandonados en la calle, con hambre y con sed: así encontraron en la noche de este viernes a tres perros en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, cerca de la Plaza del Pilar. Unas vecinas de la zona dieron la alerta desde el momento en que los encontraron, cuando estaban rodeados de orina y desprendían mal olor. "Que el dueño pague por ese maltrato de abandono", sentencian.

La presidenta de la asociación vecinal de Guanarteme, Pepi González, cuenta que en seguida les dieron pienso y agua, y que incluso una de ellas acabó "llorando de la impotencia" al ver el estado en el que se encontraban. Y es que uno de los perros "parece estar muy enfermo y camina con las patas de atrás cojeando", por lo que especulan que podría padecer artrosis de cadera.

Su dueño no ha sido localizado

Poco después de dar la alerta, la Policía Local se personó en el lugar y se encargó de trasladar a los perros a La Favorita, donde continúan a la espera de ser adoptados. Ninguno de los animales tiene chip, por lo que aún no ha sido posible localizar al dueño responsable.

Dos de los canes son de edad avanzada, mientras que el tercero, el más pequeño, es el que padece cojera. Este último ya tiene una persona interesada en adoptarlo, si bien el proceso todavía no ha culminado. Se trata de Lidia, una mujer que ya tiene nueve animales adoptados junto a su hija: "Recojo animales abandonados o jubilados, que los llamo yo".

Tal y como cuenta, los tres perros se encuentran en buen estado, están todos juntos en una jaula y han comido y bebido sin problema. En cualquier caso, las vecinas lamentan que "hay 166 perros en La Favorita" que necesitan que "los cuiden con amor".

Servicio municipal de bienestar animal

Durante el mes de abril, el servicio municipal de bienestar animal atendió la entrada de 19 perros. A lo largo del mismo periodo, cuatro animales fueron retornados a sus propietarios y otros 11 lograron ser adoptados.

En lo que respecta a los gatos, se registraron un total de 30 entradas, de las cuales 16 culminaron con adopciones y otras siete en acogidas temporales. Por su parte, seis animales fueron devueltos a las colonias de las que procedían, dentro del modelo de gestión controlada que se aplica en el municipio.

La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, señala que "estos datos reflejan el trabajo constante que realizamos para mejorar el bienestar de los animales en la ciudad, promoviendo la adopción como la mejor alternativa y reforzando la concienciación sobre la tenencia responsable". Asimismo, añade que "la implicación de la ciudadanía es fundamental".