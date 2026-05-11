El PP critica una ejecución del 64% en el presupuesto de 2025 de Las Palmas de Gran Canaria

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha criticado la liquidación del presupuesto municipal de 2025 y ha asegurado que los datos “dejan al descubierto” una baja capacidad de ejecución del gobierno local, integrado por PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC).

Según las cifras de la liquidación citadas por el PP, el Consistorio cerró el ejercicio —tras las incorporaciones de crédito realizadas durante el año— con un presupuesto definitivo de gasto de 645,3 millones de euros, de los que se ejecutaron 414,2 millones, lo que supone una ejecución del 64,18%. En términos absolutos, la formación sostiene que quedaron sin ejecutar 231,1 millones de euros. Delgado afirmó que esos fondos “no llegaron a convertirse” en actuaciones vinculadas a barrios, calles, instalaciones deportivas, vivienda, mantenimiento urbano o servicios públicos.

Inversiones previstas y ejecutadas

La portavoz popular subrayó que el apartado que considera más significativo está en las inversiones. La liquidación, según su explicación, refleja que los capítulos 6 y 7 —inversiones reales y transferencias de capital— sumaban 166,5 millones de euros de crédito definitivo, pero se ejecutaron 55,4 millones, lo que equivale al 33,3%. De acuerdo con estos datos, el PP cifra en 111 millones de euros la inversión que no se ejecutó.

Además, Delgado añadió que, de lo ejecutado, el Ayuntamiento “apenas llegó a pagar” 39,8 millones, lo que, a su juicio, evidencia un ritmo de pagos inferior al esperado para materializar proyectos y obras.

Obras y proyectos en marcha

La portavoz del PP relacionó el nivel de ejecución con la situación de proyectos y obras en la ciudad. En ese contexto, mencionó la Metroguagua y el Paseo del Guiniguada, sobre los que afirmó que acumulan retrasos y falta de avances, y sostuvo que la situación se traslada a la percepción diaria en barrios y servicios.

Delgado vinculó también la baja ejecución a contratos de servicios que, según aseguró, se encuentran en situación de nulidad, incluyendo grandes pliegos vinculados al mantenimiento urbano.

Liquidez e ingresos municipales

El PP considera especialmente relevante que esta ejecución se produzca, en paralelo, con una elevada liquidez. Según la liquidación citada por la formación, el Ayuntamiento registró 672,9 millones de euros en fondos líquidos.

En cuanto a los ingresos, Delgado apuntó a un incremento interanual en los datos que atribuye a la recaudación municipal. La liquidación de 2025, según indicó, recoge 499,2 millones de euros en derechos reconocidos netos y 477,2 millones de recaudación líquida, frente a 465,7 millones y 409,3 millones, respectivamente, en 2024.

Aprobación del presupuesto de 2026

En su conclusión, la portavoz popular sostuvo que la situación responde a problemas de planificación y gestión, y recordó que el presupuesto de 2026 se aprobó con retraso —según indicó, “casi tres meses”—, en una dinámica similar a la del año anterior. A su juicio, si se mantiene el mismo funcionamiento, la próxima liquidación podría arrojar resultados parecidos en términos de ejecución.