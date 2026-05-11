El prototipo de aerogenerador flotante que se construye en el Puerto de Las Palmas estará operativo en Jinámar a finales de año

El prototipo de aerogenerador flotante de tecnología Wheel que se construye en el Puerto de Las Palmas estará funcionando en la costa de Jinámar a finales de año o principios de 2027. Este modelo patentado por Esteyco, capaz de generar seis megavatios, se está fabricando desde hace unos meses en una barcaza atracada en el Muelle León y Castillo y contribuirá a que Gran Canaria se convierta en punta de lanza de la eólica marina.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la viceconsejera de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Julieta Schallenberg, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, el director de la Plocan, Joaquín Brito, y el CEO de Esteyco, Carlos García, presentaron esta iniciativa con la que se pretende colocar a Canarias y Gran Canaria en el epicentro del desarrollo de la eólica marina en el archipiélago y en España. Al acto, celebrado en el muelle junto a la plataforma donde se está construyendo el aerogenerador, asistieron también representantes de los socios, como Zamakona, y empresas y entidades vinculadas.

Capacidad industrial del Puerto de Las Palmas

Carlos García aseguró que el Puerto de Las Palmas «tiene capacidad» para construir en serie estos aerogeneradores y asumir un proyecto de 250 a 300 megavatios, y que en el consejo asesor del proyecto están incluidas las empresas interesadas en pugnar en la subasta que está pendiente del Estado y están siguiéndolo «con mucho interés». Una vez que se pruebe su viabilidad en la costa grancanaria y se alcance el nivel de madurez tecnológico será comercializado para instalaciones a gran escala.

La estructura que se está construyendo se instalará en la zona de ensayos de la Plocan, a tres kilómetros del aerogenerador actual, una zona que tiene 100 metros de profundidad. Precisamente, la posibilidad de instalarse en zonas de gran calado es una de las ventajas que ofrece este modelo y lo posiciona como una apuesta para los parques de eólica marina que desarrollen en las islas.

Tecnología flotante y ventajas del modelo

El proyecto desarrolla una tecnología flotante para energía eólica marina que busca combinar las ventajas de distintas soluciones existentes y se construye en una estructura que funciona como una barcaza semisumergible y luego se utiliza para transportarla e instalarla en su ubicación definitiva, donde estará diez años. Precisamente, la posibilidad de instalarse en zonas de gran calado es una de las ventajas que ofrece este modelo y lo posiciona como una apuesta para los parques de eólica marina que desarrollen en las islas.

De esta manera, añadió el CEO de Esteyco, se reduce el material, la huella de carbono y las necesidades de espacio en suelo portuario, lo que hace factible fabricar esta tecnología en cualquier puerto con poco calado.

LP/DLP

Construcción en dos fases

La construcción de este aerogenerador flotante está divida en dos fases. Por un lado, en el Muelle León y Castillo poniente se están fabricando los tanques de hormigón que luego irán unidos con tendones que ya se han construido, mientras que en Zamakona, uno de los grandes astilleros de este recinto de Las Palmas de Gran Canaria, se ensamblarán la torre de acero en forma de trípode y la turbina.

Montaje de un prototipo de aerogenerador flotante Wheel en el Puerto de Las Palmas / Andrés Cruz

Por su parte, Beatriz Calzada resaltó que este proyecto contribuye a garantizar que el consorcio que lo impulsa, en el que está el Puerto de Las Palmas y empresas canarias, sea «pionero y referente»para «desarrollar toda la industria ligada a la descarbonización a través de la eólica marina offshore y la flotante».

Inversión y concurso pendiente

La inversión total ronda los 25,6 millones de euros, financiados por los fondos europeos del programa Horizonte Europa en un 65%, mientras que el resto será sufragado por la Plocan y un consorcio industrial formado por Vicinay, Rover, Boskalis, Zamakona, 2B Energy, Bridon, CEMEX, EnBW y Fundación IHC.

Durante la presentación, los representantes de las instituciones públicas reiteraron la necesidad de que el Gobierno de España desbloquee el concurso para la eólica marina en Canarias, un paso que se dará a finales de año, según la viceconsejera de Transición Ecológica.