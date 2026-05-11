Tres plazas, tres jueves y música canaria en versión sinfónica para celebrar el Día de Canarias

La Banda Sinfónica Municipal (BSM) volverá a sumarse a la celebración del Día de Canarias con el ciclo “Tiempo de zafra”, un programa con tres conciertos en Las Palmas de Gran Canaria los jueves 14, 21 y 28 de mayo, todos a las 20:00 horas, en la plaza del Pilar Nuevo, la plaza de España y el Auditorio José Antonio Ramos del parque Doramas, respectivamente.

El cartel incorpora como artistas invitados a Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao”, y a las voces de Pedro Manuel Afonso y Thania Gil, en un repertorio centrado en la música de raíz canaria y su lectura en formato sinfónico.

Tres fechas y tres espacios de la ciudad

La programación se reparte en tres enclaves al aire libre del entorno urbano. La primera cita será el 14 de mayo en la plaza del Pilar Nuevo; la segunda, el 21 de mayo en la plaza de España; y la tercera, el 28 de mayo en el Auditorio José Antonio Ramos, en el parque Doramas. Las tres actuaciones mantienen el mismo horario, 20:00 horas.

Timple solista y obra de Laura Vega

Uno de los ejes del ciclo será la interpretación de Zafra, concierto para timple de la compositora Laura Vega, con Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao” como solista junto a la BSM. La obra se integra en un programa que combina repertorio de tradición popular con arreglos y escritura para banda sinfónica.

Voces invitadas y arreglos para banda

El programa contará también con la participación de Pedro Manuel Afonso y Thania Gil, que se sumarán a una selección de temas tradicionales con arreglos de Ricardo González. El mismo músico firma, además, una obertura conmemorativa dedicada a Canarias, incorporada al repertorio del ciclo.

El director artístico de la BSM, Germán Arias, enmarca la propuesta en una línea de trabajo que busca poner en relación la música vinculada a la identidad cultural del Archipiélago con nuevos formatos y lenguajes sonoros en el marco de la programación del Día de Canarias.