Tres plazas, tres jueves y música canaria en versión sinfónica para celebrar el Día de Canarias
La programación especial por el Día de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria incluirá obras de la compositora Laura Vega y arreglos sinfónicos de temas tradicionales
La Banda Sinfónica Municipal (BSM) volverá a sumarse a la celebración del Día de Canarias con el ciclo “Tiempo de zafra”, un programa con tres conciertos en Las Palmas de Gran Canaria los jueves 14, 21 y 28 de mayo, todos a las 20:00 horas, en la plaza del Pilar Nuevo, la plaza de España y el Auditorio José Antonio Ramos del parque Doramas, respectivamente.
El cartel incorpora como artistas invitados a Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao”, y a las voces de Pedro Manuel Afonso y Thania Gil, en un repertorio centrado en la música de raíz canaria y su lectura en formato sinfónico.
Tres fechas y tres espacios de la ciudad
La programación se reparte en tres enclaves al aire libre del entorno urbano. La primera cita será el 14 de mayo en la plaza del Pilar Nuevo; la segunda, el 21 de mayo en la plaza de España; y la tercera, el 28 de mayo en el Auditorio José Antonio Ramos, en el parque Doramas. Las tres actuaciones mantienen el mismo horario, 20:00 horas.
Timple solista y obra de Laura Vega
Uno de los ejes del ciclo será la interpretación de Zafra, concierto para timple de la compositora Laura Vega, con Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao” como solista junto a la BSM. La obra se integra en un programa que combina repertorio de tradición popular con arreglos y escritura para banda sinfónica.
Voces invitadas y arreglos para banda
El programa contará también con la participación de Pedro Manuel Afonso y Thania Gil, que se sumarán a una selección de temas tradicionales con arreglos de Ricardo González. El mismo músico firma, además, una obertura conmemorativa dedicada a Canarias, incorporada al repertorio del ciclo.
El director artístico de la BSM, Germán Arias, enmarca la propuesta en una línea de trabajo que busca poner en relación la música vinculada a la identidad cultural del Archipiélago con nuevos formatos y lenguajes sonoros en el marco de la programación del Día de Canarias.
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta
- “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
- Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras