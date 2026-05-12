Los árboles dejan zonas con menos luz en Tomás Morales: el Ayuntamiento prepara 210 nuevas farolas LED

El paseo Tomás Morales y la calle Alfonso XIII se preparan para cambiar su alumbrado público. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha formulado propuesta de adjudicación para sustituir las antiguas luminarias de vapor de sodio por tecnología LED, mejorar la visibilidad en calzadas y aceras, afectadas por el crecimiento de los árboles, y reducir el consumo energético en dos vías del Distrito Centro.

La Mesa de Contratación ha propuesto adjudicar los trabajos a Imesapi S.A. por 316.042,65 euros. El expediente entra ahora en su tramo final, pendiente del informe de Intervención previo a la adjudicación formal del contrato, según explicó el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, en un comunicado difundido este martes por el Ayuntamiento. La actuación se financiará a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos.

Menos luminarias, más eficiencia

El proyecto prevé retirar 256 luminarias con lámparas de vapor de sodio e instalar 210 nuevas luminarias LED. El cambio permitirá actualizar una red de iluminación ya superada, mejorar la calidad de la luz y ajustar tanto el consumo eléctrico como los costes de mantenimiento.

La intervención, sin embargo, tiene un objetivo más allá de la simple sustitución de equipos por otros más eficientes. En el paseo Tomás Morales también se redistribuirán las farolas para reforzar la cobertura lumínica en los tramos donde la luz actual resulta insuficiente. Para ello, se colocarán columnas con doble punto de luz a distintas alturas, orientadas hacia la calzada y hacia las aceras.

La sombra del arbolado marca el rumbo del proyecto

Esta renovación de las luminarias de Tomás Morales surge en un contexto concreto: el crecimiento del arbolado incorporado en las últimas décadas al paseo Tomás Morales. Los laureles de indias que coronan el paseo han mejorado el entorno urbano, pero también han reducido la eficacia del alumbrado en determinados puntos, ya que tapan las farolas. El proyecto responde a esa nueva configuración de la calle con columnas más altas, luminarias más eficientes y una distribución pensada para cubrir mejor el espacio público.

Mapa con la Ubicación del paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria

En Tomás Morales, las actuales lámparas de vapor de sodio situadas en columnas de doble punto de luz a cinco metros serán sustituidas por luminarias LED en columnas curvas de entre 10 y 12 metros, dispuestas en tresbolillo, es decir, que quedarán colocadas de forma alternada en ambos lados del paseo, creando un zigzag para que la luz de un lado cubra los huecos del otro. La calzada quedará iluminada desde 10 metros de altura, mientras que las aceras mantendrán puntos de luz a cinco metros para mejorar la uniformidad.

En Alfonso XIII, la actuación será más directa: se cambiarán las luminarias actuales por tecnología LED sin alterar la disposición existente.

Alumbrado con control remoto y protección del cielo nocturno

El contrato incorpora también nuevos cuadros de mando para la red de alumbrado público. Estos equipos contarán con sistemas de telegestión PLC IP55 y analizadores de red eléctrica, lo que permitirá controlar mejor la instalación, detectar incidencias y optimizar su funcionamiento.

Las nuevas luminarias cuentan además con homologación del Instituto de Astrofísica de Canarias. El Ayuntamiento asegura esta certificación garantiza que los equipos se ajustan a los criterios de protección del cielo nocturno, una línea que la ciudad acaba de reforzar con su adhesión, aprobada en el Pleno de abril, a la Declaración en Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas.

El siguiente paso tras el asfaltado

La renovación del alumbrado completa la actualización reciente del paseo Tomás Morales. El Ayuntamiento finalizó en enero el asfaltado integral de esta vía, con una inversión de 785.281,03 euros. Aquella obra permitió renovar todo el firme del paseo, una intervención que, según la información municipal, no se ejecutaba de forma completa desde hacía más de medio siglo.