La avenida de Escaleritas cambia de cara tras años de deterioro: finaliza el asfaltado con 529.891 euros

La avenida de Escaleritas ya cuenta con nuevo firme en uno de sus tramos de mayor circulación. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado los trabajos de asfaltado entre la rotonda Electra, en el acceso al puente de La Ballena, y la calle Obispo Romo, una actuación dirigida a mejorar el estado de la calzada y reforzar la seguridad vial en una de las principales vías de Ciudad Alta.

La intervención ha supuesto una inversión de 529.891,35 euros e incluye también trabajos en las calles Pepe Castellano y Bejeque, dentro de la urbanización Sansofé. El proyecto, señala el consistorio, ha consistido en el fresado y asfaltado del firme, junto a mejoras de accesibilidad mediante el rebaje de aceras en distintos puntos del entorno.

Una vía principal de Ciudad Alta

En un comunicado a los medios remitido este martes, el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, enmarca la actuación en la mejora progresiva de la red viaria municipal y en la respuesta a una demanda vecinal en Escaleritas. La avenida, una de las principales arterias que vertebra las conexiones entre la ciudad baja y la alta, soporta un volumen elevado de tráfico diario.

La renovación del pavimento busca mejorar el confort de circulación, reducir el deterioro acumulado en la calzada y reforzar la seguridad tanto para conductores como para peatones. A las labores sobre el firme se suman los rebajes de acera, que permiten adaptar cruces y pasos del entorno a mejores condiciones de accesibilidad, tal y como está ocurriendo en otros puntos del municipio.

Obras de noche para limitar el impacto en el tráfico

Una parte relevante de los trabajos se ejecutó en horario nocturno para reducir las afecciones durante el día. La obra obligó a habilitar cortes puntuales e itinerarios alternativos, con el objetivo de mantener la movilidad en la zona y garantizar la seguridad durante la ejecución.

Esta organización permitió intervenir sobre una vía de alta intensidad circulatoria sin paralizar por completo la actividad diaria del entorno, donde confluyen tráfico residencial, conexiones hacia La Ballena y desplazamientos habituales dentro del distrito.

Mapa con la Ubicación de la avenida de Escaleritas

Parte de un proyecto de 2,89 millones

El asfaltado de Escaleritas forma parte de un proyecto de mayor alcance que incluye también actuaciones en Alcaravaneras y Guanarteme, con una inversión global de 2,89 millones de euros.

La actuación se integra, además, en el Plan Municipal de Asfaltado 2024-2031, la hoja de ruta con la que el Ayuntamiento prevé renovar 474 calles en los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria y en las principales zonas industriales. El programa contempla una inversión de 40 millones de euros y alcanza más de 1,38 millones de metros cuadrados de superficie viaria y peatonal.

Más de 105 vías asfaltadas o en renovación

Según los datos municipales, el Ayuntamiento ha asfaltado o mantiene en renovación más de 105 vías de distintos barrios desde la puesta en marcha del plan. Entre ellas figuran Tomás Morales, Paseo de Chil, la Avenida de Ansite, Salto del Negro, Piletas, La Feria, El Pilar, Triana, El Lasso, Vegueta o León y Castillo.

El gobierno municipal cifra en 8 millones de euros la inversión ejecutada hasta ahora y prevé superar los 10 millones en nuevas actuaciones hasta el próximo año. En ese calendario, Escaleritas queda incorporada como una de las intervenciones ya completadas dentro del proceso de actualización del firme en los principales ejes urbanos de la capital.