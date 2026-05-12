Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en FamaraEspañol positivo en hantavirusAccidente GC-1Parricidio en FuerteventuraDesarrollos urbanísticos de GuanartemeTiempo en CanariasMigraña en Canarias
instagramlinkedin

La avenida de Escaleritas cambia de cara tras años de deterioro: finaliza el asfaltado con 529.891 euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria finaliza el asfaltado de un tramo clave de la avenida de Escaleritas para mejorar la circulación

Concluye el asfaltado en la avenida de Escaleritas.

Concluye el asfaltado en la avenida de Escaleritas. / La Provincia

Jacobo Corujeira

Jacobo Corujeira

Las Palmas de Gran Canaria

La avenida de Escaleritas ya cuenta con nuevo firme en uno de sus tramos de mayor circulación. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado los trabajos de asfaltado entre la rotonda Electra, en el acceso al puente de La Ballena, y la calle Obispo Romo, una actuación dirigida a mejorar el estado de la calzada y reforzar la seguridad vial en una de las principales vías de Ciudad Alta.

La intervención ha supuesto una inversión de 529.891,35 euros e incluye también trabajos en las calles Pepe Castellano y Bejeque, dentro de la urbanización Sansofé. El proyecto, señala el consistorio, ha consistido en el fresado y asfaltado del firme, junto a mejoras de accesibilidad mediante el rebaje de aceras en distintos puntos del entorno.

Una vía principal de Ciudad Alta

En un comunicado a los medios remitido este martes, el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, enmarca la actuación en la mejora progresiva de la red viaria municipal y en la respuesta a una demanda vecinal en Escaleritas. La avenida, una de las principales arterias que vertebra las conexiones entre la ciudad baja y la alta, soporta un volumen elevado de tráfico diario.

La renovación del pavimento busca mejorar el confort de circulación, reducir el deterioro acumulado en la calzada y reforzar la seguridad tanto para conductores como para peatones. A las labores sobre el firme se suman los rebajes de acera, que permiten adaptar cruces y pasos del entorno a mejores condiciones de accesibilidad, tal y como está ocurriendo en otros puntos del municipio.

Obras de noche para limitar el impacto en el tráfico

Una parte relevante de los trabajos se ejecutó en horario nocturno para reducir las afecciones durante el día. La obra obligó a habilitar cortes puntuales e itinerarios alternativos, con el objetivo de mantener la movilidad en la zona y garantizar la seguridad durante la ejecución.

Esta organización permitió intervenir sobre una vía de alta intensidad circulatoria sin paralizar por completo la actividad diaria del entorno, donde confluyen tráfico residencial, conexiones hacia La Ballena y desplazamientos habituales dentro del distrito.

Mapa con la Ubicación de la avenida de Escaleritas

Parte de un proyecto de 2,89 millones

El asfaltado de Escaleritas forma parte de un proyecto de mayor alcance que incluye también actuaciones en Alcaravaneras y Guanarteme, con una inversión global de 2,89 millones de euros.

La actuación se integra, además, en el Plan Municipal de Asfaltado 2024-2031, la hoja de ruta con la que el Ayuntamiento prevé renovar 474 calles en los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria y en las principales zonas industriales. El programa contempla una inversión de 40 millones de euros y alcanza más de 1,38 millones de metros cuadrados de superficie viaria y peatonal.

Más de 105 vías asfaltadas o en renovación

Según los datos municipales, el Ayuntamiento ha asfaltado o mantiene en renovación más de 105 vías de distintos barrios desde la puesta en marcha del plan. Entre ellas figuran Tomás Morales, Paseo de Chil, la Avenida de Ansite, Salto del Negro, Piletas, La Feria, El Pilar, Triana, El Lasso, Vegueta o León y Castillo.

Noticias relacionadas y más

El gobierno municipal cifra en 8 millones de euros la inversión ejecutada hasta ahora y prevé superar los 10 millones en nuevas actuaciones hasta el próximo año. En ese calendario, Escaleritas queda incorporada como una de las intervenciones ya completadas dentro del proceso de actualización del firme en los principales ejes urbanos de la capital.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  2. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  3. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  4. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  5. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  6. Asombro en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria por la inesperada aparición de un pulpo manta
  7. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
  8. Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras

La avenida de Escaleritas cambia de cara tras años de deterioro: finaliza el asfaltado con 529.891 euros

La avenida de Escaleritas cambia de cara tras años de deterioro: finaliza el asfaltado con 529.891 euros

La Policía identifica al dueño de los tres perros abandonados en Guanarteme: se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros

La Policía identifica al dueño de los tres perros abandonados en Guanarteme: se enfrenta a una multa de hasta 30.000 euros

De La Minilla a La Isleta: jóvenes y mayores comparten memoria y mar en el Muelle Deportivo

De La Minilla a La Isleta: jóvenes y mayores comparten memoria y mar en el Muelle Deportivo

La ULPGC amplía su oferta académica con tres nuevos grados y dos másteres para 2026-2027

La ULPGC amplía su oferta académica con tres nuevos grados y dos másteres para 2026-2027

Diez paseos en barco para ver la ciudad desde el mar: Fimar vuelve al Muelle Sanapú

Diez paseos en barco para ver la ciudad desde el mar: Fimar vuelve al Muelle Sanapú

¿Quieres fraccionar el pago de tasas de basuras? Las Palmas de Gran Canaria simplifica la normativa para dividir las cuotas

Los árboles dejan zonas con menos luz en Tomás Morales: el Ayuntamiento prepara 210 nuevas farolas LED

Los árboles dejan zonas con menos luz en Tomás Morales: el Ayuntamiento prepara 210 nuevas farolas LED

Ni La Barra ni Playa Chica: así nació uno de los muros más famosos de la playa de Las Canteras

Ni La Barra ni Playa Chica: así nació uno de los muros más famosos de la playa de Las Canteras
Tracking Pixel Contents