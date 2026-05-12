Esther Martín, concejala, sobre el despido de la directora de Recursos Humanos: "Fue un cese necesario"
La concejala de Recursos Humanos defiende la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de cesar a la directora, pese a la condena judicial
"Este grupo de gobierno mantiene la decisión tomada, fue un cese necesario". Con estas palabras, la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Esther Martín, defendió este martes el despido de Ana Gutiérrez Triano, directora de Recursos Humanos hasta abril del año pasado. La Justicia condenó el mes pasado al Consistorio capitalino a pagarle las mensualidades que se le adeudan desde su cese y reconoce el derecho a esta funcionaria de carrera a ser readmitida en el que fuera su puesto de trabajo.
Martín apuntó en su comparecencia en Comisión de Pleno que el cese estaba "ajustado a derecho". Según esta, hay "un error en la valoración jurídica con la motivación del acto de cese". De ahí que el Consistorio haya decidido recurrir la sentencia. La sentencia refleja que Gutiérrez Triano ganó su plaza por libre concurrencia y que no existen pruebas que justifiquen el despido y que la motivación dada por la administración "no obedece a la realidad".
Falta de cumplimiento de los objetivos
El Ayuntamiento basó el cese en una supuesta falta de cumplimiento de los objetivos para los que fue designada esta funcionaria de carrera en noviembre de 2023; objetivos que según la sentencia no estaban "preestablecidos, medibles, alcanzables, reales y probados". Martín volvió a reiterar en esta ocasión que cuando se produjo el despido, tan solo había una plaza estabilizada de las casi mil que estaban pendientes, "había que darle un giro a la dirección", matizó este martes.
La portavoz del PP, Jimena Delgado, recordó en su intervención en la Comisión que, pese al cese de esta funcionaria hace poco más de un año, "el proceso de estabilización sigue sin cerrarse". Delgado también criticó los problemas que está teniendo el Ayuntamiento capitalino a la hora de aplicar las subidas salariales a sus empleados públicos.
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