Paseos en barco, ofertas de trabajo, charlas y actividades finales: Fimar regresa al Puerto de Las Palmas del 22 al 24 de mayo

El mar y sus potencialidades será el protagonista entre el 22 y el 24 de mayo en el Puerto de Las Palmas de la mano de una nueva edición de la Feria Internacional del Mar, Fimar, que celebra este año su decimoquinta edición y tiene como lema 'Regiones Ultraperiféricas y el Mar'.

El concejal de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, la directora de Infecar, Natalia Santana, y Daura Vega, directora de Promoción de Titulaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), presentaron este martes el programa que incluye jornadas técnicas, divulgación científica, proyectos comerciales, actividades infantiles y un stand para dar a conocer la oferta de empleo del Puerto de Las Palmas.

Jornada previa en la Alta Incubadora

Aunque Fimar comenzará el viernes 22, el día antes se celebrará una jornada previa en la Alta Incubadora de Alta Tecnología Marino-Marítima, en el Edificio de la Fundación Puertos, donde se realizarán varias charlas y actividades de divulgación científica, entre las 9.00 y las 17.30 horas.

A partir de ahí, entre el viernes y el domingo, la ciudadanía podrá visitar los 90 puestos en los que medio centenar de expositores mostrarán sus propuestas y avances científicos, entre otras actividades, en la misma ubicación del año pasado, el Muelle Sanapú, junto al Acuario Poema del Mar.

Presentación de la nueva edición de la Feria Internacional del Mar. / Sabrina Ceballos

Referente del sector náutico y marítimo

Esta feria promovida por el Ayuntamiento de Las Palmas, el Cabildo Gran Canaria a través de Infecar y la Autoridad Portuaria, se ha consolidado ya como un referente del sector náutico y marítimo. En eso coincidieron todos los ponentes, que resaltaron la importancia de este evento para generar conocimiento, impulsar oportunidades y fortalecer las actividades vinculadas a la economía azul, un sector que tiene cada vez más peso en Canarias.

Actividades para todos los públicos

En esta ocasión, la feria incluye 10 paseos en el guiribarco en los que se podrá conocer el Puerto y ver la ciudad desde el mar, exhibiciones náuticas, actividades relacionadas con el ocio marítimo y los deportes náuticos, charlas, conferencias y presentaciones, actividades en la lámina de agua, propuestas para el público infantil y familiar, un espacio dedicado a la gastronomía, música en vivo, visitas a un buque de la Armada y moda. Además, docentes y jóvenes investigadores de la ULPGC ofrecerán 26 charlas.

Natalia Santana, Pedro Quevedo y Beatriz Calzada. / Sabrina Ceballos

Astroturismo y destino Starlight

Por otro lado, este año se promocionará Gran Canaria como destino Starlight a través del proyecto Twin by Stars, que está centrado en el astroturismo y productos turísticos sostenibles en regiones ultraperiféricas y promueve la sostenibilidad y la observación del cielo, reforzando la conexión entre el mar, el cielo y la protección del medio ambiente.

Martinica, territorio invitado

Además, Fimar será una buena oportunidad para acercarse a Martinica, el territorio invitado de esta edición para fomentar la colaboración y la realización de proyectos comunes en economía marítima innovadora y sostenible.

El edil de Ciudad del Mar, Pedro Quevedo, destacó que este tipo de eventos es fundamental para Las Palmas de Gran Canaria y aseveró: "Esa es la promoción que nos interesa, algo que expresa nuestra relación con el mar, más en un contexto en el que la relación con la Autoridad Portuaria es fundamental para nuestro desarrollo urbano".

Por su parte, Calzada insistió en la necesidad de conectar la formación con la oferta laboral y agregó que la institución portuaria va a centrar su participación en explicar "a los más jóvenes cuáles son las oportunidades que existen para trabajar en el Puerto" con el fin de que "el personal cualificado que necesitamos salga de aquí, de nuestra gente".