Impuestos
¿Quieres fraccionar el pago de tasas de basuras? Las Palmas de Gran Canaria simplifica la normativa para dividir las cuotas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria permitirá abonar el nuevo tributo en mensualidades a partir de 2026, con una cuota mínima de 30 euros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá a disposición de la ciudadanía la posibilidad de fraccionar el pago de la Tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos correspondiente a 2026, el primer ejercicio en el que se aplicará este tributo en la ciudad. La medida permitirá abonar la liquidación en mensualidades, con una cuota mínima de 30 euros, siempre mediante domiciliación bancaria.
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, informó de estas facilidades este martes durante la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda, Especial de Cuentas, Promoción Económica y Ciudad de Mar. Según explicó, las personas contribuyentes podrán solicitar el fraccionamiento del pago siempre que presenten la petición dentro del plazo de ingreso voluntario que figure en la notificación.
Pago correspondiente a 2026
El Consistorio prevé que las notificaciones de las liquidaciones comiencen a remitirse a partir del próximo mes de junio. Al tratarse del primer año de aplicación, cada contribuyente recibirá una liquidación individual con los datos esenciales del tributo, como base imponible, cuotas e importe total.
El Ayuntamiento indicó que, al ser una primera inclusión en el padrón, esta liquidación no podrá domiciliarse ni integrarse de forma automática en planes personalizados de pago como LPA Pago Fácil, al considerarse un acto aislado y no un recibo periódico. El abono podrá realizarse a través de la Oficina Virtual Tributaria, de la web municipal o en los cajeros de las entidades colaboradoras mediante código de barras.
Tributos a partir de 2027
El área de Hacienda avanzó que, desde 2027, cuando la tasa pase a gestionarse como recibo periódico de padrón, sí podrá incorporarse a planes personalizados como LPA Pago Fácil, con la posibilidad de fraccionarla en hasta diez mensualidades.
La Tasa por Recogida, Transporte y Tratamiento de Residuos se aplica en cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que deriva de normativa europea y obliga a las administraciones locales a implantar este tributo.
El concejal recordó además que el Ayuntamiento ya aplicó el pasado año una reducción del IBI urbano, una medida que, según indicó, ha supuesto una disminución de cinco millones de euros en la recaudación municipal, dentro de la política fiscal del grupo de gobierno para aliviar la carga económica.
Guías informativas y bonificaciones
El Ayuntamiento señaló que ha previsto bonificaciones para personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad, familias numerosas y medidas vinculadas al reciclaje y la correcta separación de residuos, conforme a la Ordenanza Fiscal. También publicó en febrero varias guías informativas en la Oficina Virtual Tributaria con explicaciones paso a paso sobre el cálculo de la cuota, las formas de pago, el sistema de notificación y los trámites disponibles, además de la documentación necesaria para solicitar reducciones.
Toda la información sobre la tasa está disponible en la Oficina Virtual Tributaria: https://laspalmasgc.tributoslocales.es/.
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