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La Fuente Luminosa y la plaza de La Feria se integrarán en un nuevo corredor verde

La concejala Gemma Martínez Soliño anuncia una regeneración urbanística que conectará la plaza de La Feria con la Fuente Luminosa, actualmente paralizada por fallos estructurales.

La Fuente Luminosa y la plaza de La Feria se integrarán en un nuevo corredor verde.

La Fuente Luminosa y la plaza de La Feria se integrarán en un nuevo corredor verde. / ANDRES CRUZ

Adzubenam Villullas

Las Palmas de Gran Canaria

Un corredor verde conectará la plaza de La Feria con la Fuente Luminosa. La concejala de Desarrollo Estratégico, Gemma Martínez Soliño, indicó en la Comisión de Pleno que están trabajando de manera conjunta con el área de Urbanismo para redactar un proyecto con el que regenerar esta zona céntrica de Las Palmas de Gran Canaria. La actuación incluye una reformulación del entorno de la mítica fuente, la cual lleva parcialmente paralizada desde hace dos años por los fallos estructurales que tiene.

La también concejala de Parques y Jardines planteó que la reconstrucción de la Fuente Luminosa tendría un coste superior al millón de euros. Tras ser interpelada por la portavoz del PP en el Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado, la edila precisó que la idea será replantear todo este espacio. Desde su área pusieron sobre la mesa reconvertir la Fuente Luminosa en una fuente transitable, "pero Urbanismo quiere hacer una reestructuración de toda la plaza".

Plaza dura

Martínez Soliño indicó que la idea será hacer mejoras también en la plaza de La Feria -una demanda vecinal que viene de lejos- y recuperar así un corredor verde entre ambos espacios, separados por el eje de Venegas - Luis Doreste Silva y el edificio de la Comandancia de Marina. Eso sí, la concejala no entró en detalles de cómo sería la reconversión urbanística de todo este espacio.

La concejala de Parques y Jardines ya planteó en una comisión de pleno en marzo del año pasado la necesidad de repensar la Fuente Luminosa y su entorno. Construída en 1973 como pieza emblemática de la ciudad ganada al mar, se encuentra en una plaza dura, sin ningún tipo de sombra y casi sin vegetación. Martínez Soliño afirmó entonces que se trata de que esto es "algo que esta ciudad no se puede seguir permitiendo".

Debilidad de la estructura

La puesta en marcha de los vasos que están vacíos supondría añadir un peso de 800 metros cúbidos de agua. Esto podría implicar el colapso de la fuente, dada la debilidad actual de la estructura. Los técnicos detectaron en 2024 durante una revisión del interior de la fuente una serie de desprendimientos en el forjado y herrumbre, además de problemas en la propia estructura que sustenta los vasos.

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La ciudad ya reparó la fuente en 2022 con un coste de 300.000 euros. Los trabajos entonces consistieron en la impermeabilización de los vasos, la renovación del sistema eléctrico y, además, se instalaron 55 electroválvulas sumergibles. Cuatro años después, los técnicos han calculado que el coste para reconstruir toda la infraestructura hidráulica ronda el millón de euros.

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