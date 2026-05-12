Los dos grandes desarrollos urbanísticos de Guanarteme acaban en los tribunales

Los dos principales proyectos para impulsar el desarrollo urbanístico del barrio de Guanarteme han acabado en los tribunales. La magistrada Luz Calve ha abierto diligencias previas para investigar si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa municipal Geursa prevaricaron en las actuaciones de dotación que permitieron comenzar las obras para la canalización del barranco de La Ballena y la prolongación de Mesa y López hacia Las Arenas. Esta última intervención posibilitó el arranque de la construcción del Residencial Las Américas, un bloque de 11 plantas y 468 pisos que aspira a convertirse en el mayor edificio de viviendas de la Isla.

La causa parte de la denuncia interpuesta por una asociación de vecinos, que alega que el Consistorio modificó el planeamiento para favorecer los intereses de los empresarios particulares que promovieron ambas iniciativas. A la vista de los documentos aportados, la plaza número 8 de la Sección de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria asumió las pesquisas.

El fiscal de Medioambiente y Urbanismo, Miguel Hernández, ya ha solicitado la práctica de diligencias de investigación para valorar el alcance del caso. En concreto, ha pedido un informe al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que puede ser fundamental a la hora de determinar si los hechos son constitutivos de algún tipo de ilícito penal.

Uno de los proyectos que se investigan permitió iniciar la construcción de un bloque de 468 pisos

La primera intervención urbanística que se investiga formó parte de diligencias preprocesales por parte del Ministerio Público, que remitió las actuaciones al juzgado, y se centra en la Actuación de Dotación (AD) 08, entre las calles Simancas y Castillejos, y en la AD-09, entre Castillejos y Vergara. Ambos planes integran un proyecto dirigido a crear un paseo peatonal entre la plaza de América y la playa de Las Canteras sobre el cauce de La Ballena.

La iniciativa implicó una desviación de 15 metros del cauce del barranco para que no afectase a la construcción de un nuevo edificio y, posteriormente, el soterramiento con un bulevar por encima. Un particular afectado por las expropiaciones alegó que la modificación se realizó para beneficiar a la entidad promotora, Almacenes Guanarteme, y cuestionó la legalidad de la reagrupación de las parcelas y del aumento de edificabilidad de la manzana para crear hasta 11 plantas en la torre central.

Valoración del terreno

El fiscal recabó información para averiguar si el Consistorio realizó un informe técnico antes de autorizar el desvío con mediciones del terreno, así como una valoración y tasación del suelo. La obra en cuestión recibió el visto bueno durante el primer mandato de Augusto Hidalgo como alcalde.

La empresa asumió la ejecución y sufragó el proyecto de la AD-08, pero después reclamó en los tribunales que la ciudad asumiese el coste de la obra. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio finalmente la razón en base a un informe de un técnico de Urbanismo que dictaminó que el Ayuntamiento debía realizar la ejecución de las obras, un mes después de recibir la autorización del Consejo Insular de Aguas. El denunciante cuestiona que los trabajos no salieron a licitación.

Una de las viviendas expropiadas para el proyecto de canalización de La Ballena. / Andrés Cruz

Sin embargo, no se trata de la primera denuncia que sufre el proyecto para el desvío del cauce entre las calles Vergara y Castillejos. Dos plataformas vecinales, Guanarteme se mueve y Pacto Vecinal, llevaron a la Fiscalía los planes para soterrar y canalizar el barranco a raíz de las críticas de los residentes de la zona, pero no se encontraron indicios de delito y se archivaron las diligencias.

La denuncia sostiene que el Consistorio y Geursa cambiaron el planeamiento para favorecer a empresarios

Almacenes Guanarteme, que no se encuentra investigada, defiende que se ajustó en todo momento a lo que contempla el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012. Según la entidad, no negociaron la ordenación de las manzanas que se ha puesto en entredicho, sino que se llevó a cabo una Unidad de Actuación (UA), que ofrece a los promotores una reconfiguración de la parcela con más verticalidad.

La otra actuación que la magistrada instructora pone bajo la lupa consiste en la AD-16 Plaza América-Cayetana Manrique, la cual permite crecer en altura y prolongar Mesa y López hasta Las Arenas. Esta medida ha permitido arrancar la ejecución del Residencial Las Américas, cuyos promotores no están denunciados, que se completaría con la construcción de una rotonda para soterrar parte del barranco de La Ballena.

Controversia vecinal

Las obras han generado polémica por parte de algunos residentes del barrio, que desde que se anunció el proyecto han salido a la calle para protestar contra la gentrificación y reclamar que se ganen nuevos espacios libres. La asociación Guanarteme se Mueve llevó sus protestas al pleno municipal, bajo el argumento de que las obras debían ser costeadas por el promotor porque no están consideradas sistemas generales.

Las quejas vecinales se centran en el aumento de edificios de gran altura frente a las casas terreras situadas a escasa distancia, que han llegado a tachar como una "aberración urbanística". Según alegan, el barrio no está preparado para llevar a cabo esta transformación porque cuenta con un alcantarillado diseñado en los años 50 y 60 para una población mucho menor a la actual.

El Plan General de Ordenación contempla 17 actuaciones en la ciudad, de las que 11 se corresponden con el barrio de Guanarteme debido a su proximidad a la playa de Las Canteras y a las zonas comerciales de Las Arenas y Mesa y López. Este periódico ha contactado con el Ayuntamiento para conocer su versión, sin éxito.